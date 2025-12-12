英國爆發「超級流感」 NHS國民健保受衝擊

英國一名衛生主管今天(12日)發出警告，英國正面臨一波「前所未有的超級流感」；同時，英國衛生大臣也呼籲醫師取消原定在聖誕節前舉行的5日罷工。

英國衛生大臣斯特里廷(Wes Streeting)表示，隨著流感病例不斷攀升，由國家資助的英國國民保健署(NHS)正處於「極度危險的狀態」，面臨「自新冠疫情以來前所未見的挑戰」。

NHS昨天公布的數據顯示，今年此時的流感病例數已創下歷史新高。上週住院病例數在一週內暴增55%，平均每天有2,660名流感患者住院。

NHS國民保健署國家醫療總監潘迪特(Meghana Pandit)表示：「醫療需求已創新高，再加上住院醫師即將罷工，這波罕見的超級流感，正讓NHS陷入一年中最壞的情況。」

斯特里廷指出，病例數在高峰期前可能還會增加至目前的三倍，並直言醫院目前的狀況已「令人無法接受」。

他在「泰晤士報」撰文表示：「正因如此，我直接呼籲住院醫師接受政府提出的方案。」

NHS的運作情況一直是英國重要的政治議題。目前首相施凱爾(Keir Starmer)領導、備受壓力的工黨政府，正面臨縮短醫療等候時間的巨大壓力。

若罷工如期於14日展開，這將是自2023年3月以來，醫護人員發起的第14次停工行動。

由於住院醫師與顧問醫師多次進行罷工，降低病患候診名單的努力也因此受到影響。

住院醫師目前正與政府爭執薪資及培訓機會不足的問題。

斯特里廷已同意醫師工會的要求，讓在英國受訓的醫師在培訓名額分配上，優先於海外候選人。同時，政府也將增加培訓名額。

不過，他強調政府「不能也不會在薪資問題上讓步，特別是在過去三年已調薪28.9%，且在最近兩年獲得全體公共部門中最高薪資調幅之後。」

代表住院醫師的英國醫學會(British Medical Association)則要求額外26%的加薪，表示這將彌補多年來薪資漲幅低於通膨所造成的實質薪資流失。

目前，英國醫學會正透過線上投票，讓會員表決是否接受政府提出的新方案，投票將於15日截止。