英國爆「致命黴菌」蔓延72家醫院：90天內6成死亡 傳染力強、可潛伏多年

英國爆發耳念珠菌（Candidozyma auris）致命真菌，72家醫院出現疫情。示意圖／photoac

許多黴菌無色無味，卻會對身體帶來致命殺傷力，英國衛生安全局（UKHSA）一份機密文件顯示名為「耳念珠菌（Candidozyma auris）」的高致死黴菌正在悄悄擴散，醫院調查發現，這種真菌很難從物體表面清除，包括暖氣葉片、窗台和醫療設備上都有痕跡，且對多種抗真菌藥物逐漸產生抗藥性，對於免疫系統脆弱的病患恐有致命風險。

英國媒體《Daily Mail》指出，英國衛生安全局（UKHSA）警告「耳念珠菌（Candidozyma auris）」傳染力強、存活力高、難以清除，可在環境表面、人體皮膚上潛伏多年不被發現；該黴菌一旦從傷口進入血液，就可能致命，雖然目前有多種抗真菌藥物，但隨著抗藥性加劇，對免疫系統脆弱的病患有致命威脅。

目前世界衛生組織（WHO）已將耳念珠菌列為「最高優先級真菌病原」，指出感染者在90天內的死亡率高達近60％；然而近2年全英通報近500起病例，至少72家醫院出現疫情，倫敦蓋伊與聖湯瑪斯醫院（Guy’s and St Thomas’s Hospital）目前更爆發「重大群聚」，已累計222例，今年4月英國衛生安全局也將其列為「二級疾病」，這是真菌首次被列入此類疾病名單，與英國最嚴重的疾病並駕齊驅。

報導指出，英國國民醫療服務體系（NHS）存在「漏報」病例情況，擔心受耳念珠菌感染的病例數被低估；對此保守黨衛生事務發言人斯圖亞特．安德魯（Stuart Andrew）呼籲政府應公開耳念珠菌相關資訊，「保護公共健康需要誠實與透明，隱瞞只會削弱公信力與安全性。」



