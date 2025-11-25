英國狠男連續家暴8年 2寶媽遭「活活壓斷頸椎」

英國一名男子對伴侶家暴整整8年，並在某次暴行中壓斷對方的頸椎，導致伴侶胸部以下癱瘓。（示意圖／Unsplash）





英國一名男子對伴侶家暴整整8年，並在某次暴行中壓斷對方的頸椎，導致伴侶胸部以下癱瘓，根據最新法庭紀錄，施暴男子將於明年2月27日接受判刑。

根據《The Mirror》報導，英國一名56歲男子伊索姆（Robert Easom），與一名育有2孩的57歲女子伯吉斯（Trudi Burgess）自2017年7月開始交往，在長達8年的交往時間裡，伊索姆不斷對伯吉斯施以脅迫、控制、虐待等行為，像是推倒在傢俱上、抓著頭髮拖上樓梯、用床單摀住口鼻等。

在這8年中，伯吉斯多次想要逃離，但在伊索姆長時間的貶低下逐漸失去勇氣，直到今年2月17日，兩人爆發十分激烈的爭吵，伯吉斯終於提出分手的想法，沒想到伊索姆聽到後完全失控，將伯吉斯的臉朝下按在床上，再用全身的重量猛壓她的脖子直至頸椎斷裂，伯吉斯事後更表示「我能清楚聽到自己骨頭斷掉的聲音」。

因頸椎斷裂，伯吉斯胸部以下癱瘓，永遠無法再行走，需要全天候照顧，伊索姆則被警方逮捕。

面對指控，伊索姆一度否認犯行，聲稱「我只是想給她一個教訓」，後來才改口認罪，包含交往8年中的所有暴行，經當局審理伊索姆被認定有罪，預計於明年2月27日接受判決，恐將面臨終身監禁。

對於這起駭人的家暴案件，外界形容伊索姆「有如怪物，像『綠巨人浩克』一樣失控」，警方也表示「伊索姆是一個善於操縱、控制慾極強的人，有著扭曲的優越感，並對女性抱有令人作嘔的看法，將他的判決公諸於世有示警的幫助，任何人在感情關係中若有相關疑慮，也歡迎求助警方」。

