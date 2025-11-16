英國王室媳婦嘆生活如人間煉獄！談當年婚禮自嘲「穿得像一條狗」

蘇菲溫克曼（Sophie Winkleman）近日罕見談論王室生活。示意圖／翻攝自《維基百科》

英國女演員蘇菲溫克曼（Sophie Winkleman）近日接受《泰晤士報》（The Times）專訪時，罕見公開談論嫁入英國王室後的心境，直言身為王室成員，長期遭受外界審視讓她倍感壓力，甚至如「人間地獄」一般，而當年的婚禮更是一團糟，「先生現在想到還是會生氣」。

綜合外媒報導，現年45歲的蘇菲在2009年與肯特郡邁克爾王子的獨生子，弗雷德里克溫莎勳爵（Lord Frederick Windsor）結婚，婚後育有2名女兒，分別為12歲的莫德（Maud）與9歲的伊莎貝拉（Isabella）。邁克爾王子為已故英女王伊麗莎白二世的堂兄。

蘇菲在訪談中指出，王室成員自出生起便被置於高度曝光的環境中，從未主動追求名氣，卻必須承擔外界不斷的審視與各種謠言指控，「對王室越了解，就越覺得他們的生活簡直是人間地獄」。

她也說，自己每當看見王室成員時，就會心生憐憫，感嘆他們雖然位高權重卻別無選擇，導致心理一直處於不健康的狀態。

回憶起當年婚禮，蘇菲表示，婚禮上的人一個都不認識，一切事項也都由婆婆肯特郡邁克爾王妃打理，不僅頭髮造型差勁，「先生現在想到還是會生氣」，婚紗也很糟糕，看似甜美蓬鬆「穿起來卻像隻狗」，隔天更是與先生直接搬到洛杉磯，自己也開始投入新工作，婚禮彷彿就像是一場夢，「現在回想起來，我覺得我應該穿一件更簡單的裙子，頭髮也應該找個有經驗的人幫我吹乾」。

「家人並不總是那麼完美」，蘇菲強調，即便有諸多缺點，自己還是與夫家維持良好關係，「他們都很可愛，我愛他們所有人」。

據悉，蘇菲溫克曼曾演出多部戲劇，如《窺視秀》（Peep Show）、《哈利與保羅》(Harry&Paul)、《白牙》（White Teeth）等戲劇，更以《喚醒死者》（Waking The Dead）演克拉拉戈爾德一角，獲得BBC最佳新人獎提名。

此外，她也出演《納尼亞傳奇：獅子、女巫和魔衣櫥》（The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe ）、旺卡（Wonka）等電影。



