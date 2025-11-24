英國王室的衰落與艾普斯坦效應
⊙Phil Smith
英國王室就像一部永不落幕的八點檔，無窮無盡地提供戲劇性情節，而且英國人非常愛看。小報頭版幾乎天天都有他們的照片，電視談話節目也能連續好幾個鐘頭討論王室內部的各種算計。
同樣地在美國，川普總統也試圖像國王一樣治理國家。他的執政團隊每天製造出大量新聞，荒誕得連好萊塢編劇都寫不出來。全世界都在嘲笑川普那些滑稽又離奇的行徑，就像英國人看王室荒唐又失能的鬧劇一樣。
艾普斯坦的幽靈讓權貴恐慌
現實十分殘酷，五年前世人幾乎不認識死在美國牢裡的艾普斯坦這個變態和他那陰暗的秘密世界，如今縱使是負面，他成為這十年來最具影響力的人物之一，他的行為以及所有與他相關的人，絕不是鬧著玩的。而曾被視為輕鬆八卦的王室肥皂劇，也被迫變得沉重而嚴肅。
即便早已入土，艾普斯坦已經給英國王室造成難以挽回的打擊，雖然這名戀童癖的幽魂是否會顛覆川普政府仍有待觀察，造成衝擊也不是不可能。這件事牽涉全球，其後續效應說不定也會影響你所在的台灣、以及台灣與中國的關係，因此值得密切留意。
這一切的背後共通點，是特權與自認的豁免權。也就是有一群人認為自己在社會的地位讓法律無法碰觸，或者相信只要有足夠的財富與人脈，就得以無視法律，因此他們做出如果是一般人早就會被立刻逮捕入獄的行為。
過去幾十年，特權階層藉由影響力或金錢來互相包庇的能力正逐漸削弱，主要原因是媒體生態改變與社群媒體的興起。這在西方尤其明顯：傳統報業大亨已無法像以前那樣輕易掌控輿論，除非投入巨資另起爐灶。
台灣的情況比較不同，和中國資金息息相關的媒體高度影響本地新聞，親中立場十分明顯。不過即便如此，反對的聲音目前仍能很快在社群媒體上出現，普通人也能免費接觸到不同的觀點，例如我的台灣妻子就熱衷於在社群發表意見。
讓我們看看這種媒體轉變如何影響英國王室。
安德魯王子就是荒誕的代名詞
新聞焦點已不是黛安娜王妃那搞怪的兒子哈利與二線女演員梅根之間的鬧劇，也不是查爾斯國王與現任王后卡蜜拉，兩人在查爾斯與黛安娜婚姻期間長達數十年的外遇。相較於伊莉莎白二世的第三個孩子、次子安德魯最近爆出的醜聞，前述那些鬧劇八卦都顯得蒼白無力。
安德魯的惡行多年來一直被奉承權勢的人遮掩，如今全都被揭開。過去那些報業大亨再也無法像以前那樣，替所謂的「統治階級」掩蓋劣跡。
雖然君主制的實權已大幅削弱，但建制派的權力殘餘仍延續至今，英國貴族階級依舊存在，也就是所謂的爵位體系。世襲爵位分為五級：公爵、侯爵、伯爵、子爵和男爵，依重要性排定順序。這些頭銜通常由家族長子繼承。
從歷史上看，這些人多是握有大片土地的權勢者，負責替君王執行意志。如果你願意，也可以說他們是國王的幫派成員與打手。已故的伊莉莎白女王甚至曾把自己的家族稱為「公司」（The Firm），而這個詞原本是強調犯罪集團或流氓幫派的俚語。她大概是想開玩笑，但諷刺的是，這反而更貼近事實，也讓她在世時的一些作為，成為玷污她名聲的陰影。
儘管如今的爵位制度多半只是象徵性存在，但這些人仍在許多層面擁有影響力。直到1999年之前，他們還能依靠上議院席位直接影響立法，這項特權也在那時才被取消。
於是我們來到如今已成「平民」的安德魯的墮落，他這樣跌落神壇幾乎難以想像，而他曾被賜予、如今又被全部收回的頭銜，更凸顯這套古老制度的荒謬。
他不再擁有王子身分，所有頭銜都被剝奪，包括約克公爵、因弗內斯伯爵、基利利城堡男爵。他也失去了嘉德勳章與維多利亞大十字勳章的榮譽，再也不能自稱「殿下」，所有軍職頭銜也被拔除。
這一切都是因為他與艾普斯坦的關係，後者協助他滿足性癖，讓他可以隨意對待那些他視作玩物的人。
我曾在安德魯擔任英國貿易特使時遇過他，當時我派駐孟買擔任路透社南亞區總編輯，他訪問印度時我受邀參加與他及其貿易代表團的酒會。我對他的印象只有自滿、驕矜和遲鈍，和他家族裡許多年長成員如出一轍。從他身上，很容易看出那驕傲自大的來源。
他對侍者與印度官員的口氣令我深感羞愧，之後那些關於他惡劣待人的故事，也證實了我的觀察。他是個令人厭惡的人，在我看來他如今遭遇的一切都罪有應得。
至少這是遲來的正義，尤其是對維吉尼亞・朱弗而言。朱弗在此醜聞中慘遭毒手，今年稍早在西澳家中自殺，年僅41歲，她的親人形容她「一生都是性虐待與性剝削的受害者」。
英國王室仍有眾多支持者
我離開英國已25年或許難以判斷全貌，但在我看來，英國人對王室依舊愛恨交織：有些人熱愛王室，也有些人痛恨他們享有的特權。奇特的是，這種態度並不完全依照英國政治的左右光譜來分：許多工人階級、家境清寒的家庭非常支持君主制，而財富較多的建制派人群同樣支持王室。
在倫敦周邊富裕地帶的高爾夫俱樂部或股票經紀人聚集區，你會看到伊莉莎白女王或查爾斯國王的照片掛在會所，但走進英國北部工業區的工人俱樂部，景象也一樣。身為英國人，我始終無法理解王室為何能跨越如此多元的人口結構，保持如此高的人氣，更別說解釋其原因了。
儘管如此，許多過去被王室體系掩蓋的駭人行徑，如今正逐漸曝光。例如北愛爾蘭的「金科拉少年之家」，那裡曾發生嚴重的有組織兒童性虐待。事件在1980年爆發成醜聞，並有指控指出政府曾企圖掩蓋真相。
英國政治家、海軍軍官、王室近親成員蒙巴頓勳爵，被牽涉進1970年代那起兒童庇護所的性虐待事件，目前仍有調查指向這起案件可能受到高層建制派的掩護。
其他王室醜行也不少見，例如1936年退位的英王愛德華八世。他因被懷疑同情納粹德國，並在二戰期間可能涉及叛國行為，而有「叛徒國王」之稱。回顧歷史，英國曾由形形色色的王公貴族統治，有人仁慈，有人瘋癲專制，有人無能荒唐，甚至有人叛國。
如今隨著安德魯徹底蒙羞，艾普斯坦的幽靈大概已暫時結束對英國王室的糾纏。至於這股幽魂是否會重新作祟、美國方面是否會爆出新一波震盪──包括對川普政府的影響──這一切仍在大西洋彼岸戲劇性地發展中。
桑默斯首先中箭落馬
最新令人尷尬的消息是，前美國財政部長桑默斯因與艾普斯坦關係密切，宣布辭去OpenAI董事會職務，同時暫停所有公開行程與哈佛授課。他表示自己對曾與這名被定罪的性犯罪者往來「深感羞愧」。然而這也讓人不禁想問，既然這麼羞愧，為何不在相關檔案曝光之前說出真相？如果他真的「羞愧」，又為何不早點坦承？原因很簡單：他以為這些文件永遠不會被公開，並且相信川普政府會成功壓下它們。
我在路透全球經濟採訪團隊擔任記者時，桑默斯正是柯林頓政府的財長。我和他見過幾次面，但未曾訪問過他，那是美國同事負責的工作，而我身為英國人也沒那機會。在我印象中，他性格隨和、外表普通，完全不像川普或川普現今的許多追隨者那樣迷戀權力或失控咆哮。
川普在巨大壓力下同意公開這些文件，等於打開了一罐極其醜陋的「蠕蟲罐頭」，後續醜聞必定會在接下來持續爆發，毫無疑問將成為全球重大新聞焦點。
這篇在星期五發表的文章，從完稿到刊出之間可能會發生很多事，甚至可能出現重大進展。不過無論如何，我認為最重要的是：如今「普通人」比過去更有能力讓掌權者負起責任。我們每個人都有義務關注、監督那些自願站出來治理我們的人，並防止他們濫權走偏。
恃寵而驕的特權人物必須被揭露
前台北市長就是一個例子。雖然判刑之前他在法律上仍被視為無罪，但他的案件是否牽涉特權，或是他自恃擁有特權的心態，仍值得檢驗。
歷史上有一小部分人對世界產生了深遠影響，其中大多數生活在全球人口以百萬計而非十億計的時代。宗教方面，自然想到佛陀、孔子、耶穌基督和穆罕默德先知。各類發明家也不容忽視，例如萊特兄弟的飛行發明和愛迪生的電燈泡，以及為核能開創道路的拉塞福。當然也要記得，拉塞福同時教會了我們如何將自己炸個粉身碎骨。成吉思汗、甘地、馬丁路德以及亞歷山大大帝都塑造了我們今天所生活的世界，希特勒也是如此。
艾普斯坦永遠不會被列入這份榜單，但他的名字肯定會留在歷史書中，作為一個即便死後仍對全球重要國家的秩序產生巨大影響的人……好吧，他對英國影響已經不大，但對美國的影響正在醞釀，尚未完全展開。
作者在路透社工作超過三十年，從歐洲總部外派亞洲後就不再離開，曾任亞洲金融總編，南太平洋總編，南亞總編，北亞總編。退休後的台灣女婿目前旅居八里左岸，對台灣民主充滿興趣，希望能夠提供旁觀者的看法。
