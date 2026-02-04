英國王室第一人發聲！愛德華王子談「淫魔暗黑檔案」 一句話劃出底線

最新一批艾普斯坦檔案中，安德魯前王子（右圖）對一名女子做出不當肢體接觸。愛德華王子（左圖）罕見談論此事。（翻攝Department of Justice／The Royal Family臉書）

美國司法部近日釋出最新一批、超過300萬頁的已故「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件，英國安德魯前王子（Andrew Mountbatten-Windsor）的荒淫惡行再度被揭。對此，安德魯的弟弟愛德華王子（Prince Edward）受訪時罕見提及此案，成為第一位正面回應此事的英國王室成員。

杜拜公開場合首談兄長醜聞？ 愛德華王子為何選在這時開口？

愛德華王子近日到杜拜出席「世界政府高峰會」，他在台上提及艾普斯坦醜聞，向《CNN》記者艾蕾妮喬科斯（Eleni Giokos）表示：「坦白說，以最善意的角度來看，我不確定這裡的聽眾是否真的對這件事感興趣。他們來這裡是為了教育、為了思考如何解決未來的問題，但無論如何，我始終認為最重要的是記得受害者，並且要問清楚，誰才是這整起事件中的受害者？而且受害者不只一人。」

廣告 廣告

愛德華王子（右）是安德魯（左）的弟弟。（翻攝X@house_of_sussex）

安德魯風暴再擴大？ 王室是否面臨更大壓力？

美國司法部上週公布大量艾普斯坦相關檔案，進一步揭露安德魯與艾普斯坦的往來細節。最新照片中，可見安德魯跪在地上，將一名女子壓倒在地，對她上下其手，畫面令人不安。

此外，安德魯曾與艾普斯坦討論一名「美麗的俄羅斯女子」，還邀請對方進入白金漢宮。他的前妻「菲姬」莎拉弗格森（Sarah Ferguson）也與艾普斯坦過從甚密，甚至在電子郵件中寫道「娶我吧」等親密話語，顯示雙方關係超越一般友誼。

安德魯因涉入性犯罪醜聞，目前已遭撤銷所有王室頭銜。但隨著最新一批文件公布，撻伐聲浪越燒越旺。英王查爾斯三世（King Charles III）近來被要求與一名受害女子的律師接觸。而英國首相施凱爾（Keir Starmer）則呼籲安德魯到美國作證。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

安德魯王子前妻「慰安」淫魔！鹹濕對話全洩 帶女兒見「戀童慣犯」還大玩神祕惡作劇

「搔我的X！」挪威王儲妃爆與淫魔有染！曖昧對話曝光 兒涉性侵案醜聞連爆

威廉王子搬新家3個月 被禁做「愛做的事」只好忍了