英國王弟醜聞纏身！安德魯遭撤銷王子頭銜 還被下令搬離皇家莊園
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／綜合報導
英國王室於30日宣布，國王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）已正式撤銷弟弟安德魯（Prince Andrew）的王子頭銜，同時要求他搬離位於溫莎城堡（Windsor Castle）附近的皇家莊園，至此，安德魯之後便只能以「安德魯‧蒙巴頓‧溫莎」（Andrew Mountbatten Windsor）的名字示人。
安德魯多年來因為和已故美國金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的關係和捲入性犯罪醜聞而飽受輿論抨擊，日前安德魯已被迫停止使用「約克公爵」（Duke of York）封號，而現在查爾斯三世更是採取進一步的行動，將安德魯的王室身份完全取消。
對此，王室強調，儘管安德魯持續否認相關指控，基於嚴重性與影響，這些措施是必要的，且安德魯已正式接獲通知，必須交還皇家莊園（Royal Lodge）的租約，必須搬到英格蘭東部的私人住所。
安德魯曾遭到指控艾普斯坦性罪行的受害者朱弗雷在書中指控安德魯曾多次性侵她，包括她未成年時。雖然安德魯始終否認這些指控，但早在2022年，他已支付數百萬美元達成民事和解，對此，查爾斯三世和王后也聲明，「他們的心意與最深切的同情，一直並將繼續與所有形式受虐事件的受害者與倖存者同在。」
