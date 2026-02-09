英國男子殺前女友被逮喊「入獄會想念電玩」 法院判終身監禁

35歲男子殺害前女友後被逮，僅惦記不能玩電玩，遭判終身監禁。（示意圖，pexels）

英國牛津郡去年發生駭人命案，一名35歲男子殺害40歲前女友，遭逮捕時毫無悔意，僅惦記電玩遊戲，脫口表示入獄後「會想念玩《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）」，日前被依謀殺罪判處終身監禁、至少服刑16年1個月。

綜合泰晤士河谷警察局新聞稿、《BBC》報導，男子里琴斯（Robert Richens）於2025年5月30日在前女友沃恩（Rachael Vaughan）住處將其殺害，直到凌晨6時26分才打電話報警，並聲稱自己「不小心殺了人」，警方趕抵時，確認女子已當場身亡。

廣告 廣告

男子當天即遭逮捕，並於隔日被起訴。日前法院宣判時，庭中播放其逮捕畫面，顯示他案發後不僅未表現悔意，反而表示入獄後「會想念玩《俠盜獵車手》（Grand Theft Auto）」，法官認定其行為冷血無情，判處終身監禁，最低須服刑16年1個月。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

德國女為詐死「56刀殘殺美妝網紅」 把罪推給男友遭判終身監禁

抓著「蜘蛛人書包」將5歲童送拘留所 美ICE強勢執法引公憤

美軍毆3歲男童拎起問「玩夠沒？」 暴力行全遭鄰居監視器拍下