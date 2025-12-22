英國男舞蹈教師是惡狼！趁2男學員試穿時性侵 下場慘了

英國一名前舞蹈教師因多起性侵案件，日前遭法院判處入獄四年。（示意圖／翻攝自pixabay）





英國一名前舞蹈教師因多起性侵案件，日前遭法院判處入獄4年，並被終身列入性罪犯登記冊。警方也呼籲，性犯罪無論發生多久報案都不嫌晚，如果還有其他人曾遭侵害，請務必與警方聯繫。

根據外媒報導，57歲的葛雷戈里・皮切裡（Gregory Pichery）於2004年至2013年間，在萊斯特一所表演藝術學院任教期間，多次對兩名年輕男子進行性侵。案發時，兩名受害者年齡分別為19歲與20歲。檢方指出，皮切裡在課堂上及學生試穿演出服時，對學生做出不當觸摸行為。

其中一名受害者率先向警方報案，並透露皮切裡曾試圖進一步侵犯他。警方隨後展開調查，找到第二名受害者，該名男子表示，皮切裡曾透過Facebook傳送性騷擾訊息，並在其就讀大學期間對他進行不當肢體接觸。

2019年，警方再度接獲第三名成年受害者報案。該名受害者指出，他曾前往奧德比一家皮切裡任職的美髮沙龍，在店內遭對方脫下衣服，並被強迫觸摸其私處。

皮切裡於11月10日在萊斯特刑事法庭經審理後，被裁定犯下四項性侵罪名，其中兩項涉及同一名受害者，其餘兩項則分別涉及另外兩名不同的受害者。法院於12月18日正式判處其四年有期徒刑，並無限期禁止其從事任何涉及性侵害的行為。

負責此案的警探艾瑪・伯羅斯（Emma Burrows）表示：「從案件的性質來看，皮切裡是一名會利用職務與環境機會滿足私慾的人，完全無視其行為對受害者造成的長遠傷害。」他也呼籲：「我希望今天的判決能為受害者帶來一些釋懷。性犯罪無論發生多久，向警方報案都不嫌晚。如果還有其他人曾遭皮切裡侵害，請務必與警方聯繫。」

