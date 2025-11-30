英國男駕車台11線自撞水溝！「車毀爆胎」滑行5公尺 氣囊全彈開

英國籍男子在花蓮台11線發生自撞事故，黑色轎車先是右偏再左偏，最終跨越雙黃線衝入路旁水溝，造成爆胎並向前滑行約5公尺，車內氣囊全部彈開，玻璃碎裂，後照鏡斷裂。另一起事故則發生在台中大里區，簡姓男子未禮讓直行車輛左轉，與謝姓男子的車輛相撞，車內8歲女童及懷孕七個月的女性乘客雖受到驚嚇但已送醫。這兩起事故提醒駕駛人行車時務必專注，確保道路安全。

花蓮台11線離奇車禍，英籍男車衝水溝爆胎。（圖／TVBS）

花蓮台11線於25日中午發生一起嚴重車禍，一名英國籍男子駕駛的黑色轎車在行經立德路段時，車輛先是往右偏移，接著又開始向左偏斜，最終跨越雙黃線。令人擔憂的是，駕駛在整個過程中似乎未察覺危險，導致車輛直接衝向路旁水溝。

事故發生時，轎車因強大的衝擊力導致爆胎，整輛車掉入水溝後仍繼續向前滑行約5公尺才停下。現場畫面顯示，這台黑色轎車車頭全毀，滿是刮痕，車內的氣囊全部彈開，所有玻璃都已碎裂，後照鏡也完全斷裂。警方調查後表示，英國籍駕駛並未飲酒，事故後意識清楚並已送醫治療。

同時，台中大里區也於29日傍晚發生一起車禍。簡姓男子駕駛白色轎車經過大里路時，疑似在路口左轉時未禮讓對向直行車輛，結果與34歲謝姓男子駕駛的轎車發生碰撞。白色轎車的引擎蓋因撞擊而凹陷。警方迅速到場處理，擺放三角錐並進行交通疏導。

這起事故中，車內一名8歲女童和一名懷孕七個月的女性乘客都受到驚嚇，已被送往醫院檢查。這兩起車禍事件再次提醒大家，開車時必須全神貫注，遵守交通規則，以避免不必要的意外發生。

