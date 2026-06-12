英國當代藝術巨擘 David Hockney 逝世 享壽88歲
英國當代藝術巨擘 David Hockney 逝世 享壽88歲
英國當代藝術巨擘 David Hockney 於週四在倫敦家中安詳辭世，享壽88歲。身為1960年代普普藝術運動先驅，他以色彩斑斕的畫作聞名全球，長達70年的創作生涯不斷創新，為當代藝術留下深遠影響。
英國當代藝術大師 David Hockney 的公關 Erica Bolton 於週五宣布，這位以斑斕色彩捕捉世界的藝術巨擘，已於週四在倫敦家中安詳離世，距離他的89歲生日僅剩一個月。消息一出，全球藝術界紛紛哀悼，感念他為20及21世紀藝術帶來的非凡貢獻。
David Hockney 是1960年代普普藝術（Pop Art）運動的先驅，創作生涯橫跨七個十年。他的作品風格大膽且充滿實驗性，最著名的莫過於描繪加州陽光與泳池風光的系列畫作。2018年，他的經典代表作《藝術家肖像（泳池與兩個人像）》（Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)）在紐約拍賣會上以9030萬美元天價成交，創下當時在世藝術家作品的最高拍賣紀錄。
除了傳統繪畫，David Hockney 也極具前瞻性，樂於擁抱新科技。他曾利用 iPad 進行數位創作，甚至與開發人員合作開發專屬繪圖應用程式。泰特美術館（Tate）館長 Alex Farquharson 盛讚他擁有驚人的天賦與對生命的熱愛，並透露明年將如期舉辦籌備已久的 David Hockney 大型回顧展，讓世人再次領略這位傳奇大師的藝術魅力。
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