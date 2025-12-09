英國發現M痘新病毒株 患者曾赴亞洲旅行

英國衛生安全局(UK Health Security Agency, UKHSA)8日表示，已在英格蘭發現一種新的M痘(mpox,舊稱猴痘)病毒株，患者最近曾前往亞洲旅行。

英國衛生安全局負責傳染病預防控制的辛卡(Katy Sinka)說，他們經由基因組測試檢測出這種新M痘病毒株。

這個機構表示，當局將會持續「評估這種病毒株的重要性」。它具有兩種猴痘亞型成分：較為嚴重的第一分支(Clade I)和第二分支(Clade II)。而基因組定序顯示，含有Ib和IIb子分支的猴痘成分。

M痘先前稱為猴痘(Monkeypo)，是一種與天花有關的病毒感染，會造成發燒、身體疼痛和明顯的皮膚病變，並可能致命。

M痘可以透過受感染的動物傳給人類，也可能透過親密的身體接觸人傳人。

卡辛表示，病毒進化是正常的，進一步分析將有助於更了解M痘病毒如何變異。

牛津大學(University of Oxford)研究員、全球健康網絡(Global Health Network)負責人朗格(Trudie Lang)說，英國發現M痘病例令人擔憂，更令人憂心的是，這是一種新的重組M痘病毒。這起病例突顯出M痘正如預期地在全球傳播並不斷進化。

世界衛生組織(WHO)在2024年8月宣布，M痘已構成「國際關注公共衛生緊急事件」(Public Health Emergency of International Concern,PHEIC)。在病例和死亡人數持續下降後，世衛已在9月宣布解除。

全球今年截至10月底為止，已有來自94國的近4萬8千起M痘確診病例通報給世衛組織，其中包括201起死亡案例。(編輯：許嘉芫)