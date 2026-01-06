英國的授勳及嘉獎制度如何運作？
英國大部分授勳都會在新年、以及君主六月的官方生日頒發。
這些獎項旨在表彰知名人士、政府員工，以及為社區服務的普通民眾所作出的貢獻。
哪些人在2026年新年獲得授勳？
演員伊卓瑞斯·艾巴（Idris Elba）因其幫助青少年的慈善工作而獲封爵士（Knighthood），而奧運金牌得主、花式溜冰選手珍·托維爾（Jayne Torvill）與克里斯多福·迪恩（Christopher Dean）則分別獲封女爵士（Dame）與爵士。
在足球領域，英格蘭女足因連續奪得歐洲女子足球錦標賽冠軍而獲殊榮，荷蘭籍教練薩麗娜·維格曼（Sabrina Wiegman）獲授榮譽女爵勳章，而隊長莉婭·威廉森（Leah Williamson）則獲封司令勛章（CBE）。艾拉·圖恩（Ella Toone）、凱拉·沃爾什（Keira Walsh）、亞歷克斯·格林伍德（Alex Greenwood）及喬治亞·史坦威（Georgia Stanway）也獲得榮譽。
喜劇演員、女演員兼作家米拉·賽亞爾（Meera Syal）獲封女爵，而《女巫前傳》（Wicked）的明星辛西亞·艾利沃（Cynthia Erivo）則獲授員佐勛章（MBE）。
哪些人榮獲2025年國王生日授勳？
2025年6月的國王生日授勳名單中，前英格蘭足球隊隊長大衛·貝克漢姆（David Beckham，碧咸）、演員蓋瑞·歐德曼（Gary Oldman）以及音樂人羅傑·達崔（Roger Daltrey）獲封爵士，而作家派特·巴克（Pat Barker）與歌手伊蓮·佩姬（Elaine Page）則獲封女爵。
《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）主持人泰絲·黛莉（Tess Daly）與克勞迪婭·溫克爾曼（Claudia Winkleman）獲授員佐勛章，而真人秀明星喬治亞·哈里森（Georgia Harrison）則因其在網絡隱私領域的工作獲授員佐勛章。
英國還頒發哪些其他類型的榮譽？
「解散榮譽」（Dissolution honours）通常在議會於大選前解散時頒發給政治人物。
卸任首相也可以頒發「辭職榮譽」（Resignation honours）。
前首相辛偉誠（Rishi Sunak）在其辭職榮譽名單中列出 36 人，大多數是保守黨前重量級部長和顧問。
約翰遜（Boris Johnson）和卓慧思（Liz Truss）在2022年卸任時也頒布了辭職榮譽名單。
約翰遜的爭議名單最初包含八個被上議院任命審核機構拒絕的人選。
卓慧思則因僅任職49天便提交榮譽名單而遭到廣泛批評。
如何確定授勳名單？
新年與國王生日的授勳名單，是由國王根據首相或高級政府官員的推薦而頒發。
公眾也可以推薦人選獲得榮譽勳銜，這類提名通常佔所有推薦約四分之一。
授勳名單包括：
在公共生活中取得重大成就的人
致力於服務和幫助英國的人
辭職榮譽和解散榮譽由相關首相決定，並不會經過相同的審核程序。
外交部負責外交服務及海外名單，外國公民的榮譽勳銜則由外交大臣推薦。
授勳名單通常會在正式公布前保密。
如何以及何時獲得榮譽？
榮譽通常由國王、威爾斯親王或安妮公主在白金漢宮、溫莎城堡或荷里路德宮頒授。
獲授勳人士可以選擇授勳儀式的日期和地點，但無法決定由哪位王室成員主持典禮。
大英帝國獎章（British Empire Medals）由代表國王的郡尉（Lord-Lieutenant）在當地頒授。
被提名者如何接受審核？
獲提名接受榮譽的人選會由「榮譽與人事任命秘書處」進行審核，該機構隸屬於政府的內閣辦公室。
內閣辦公室與其他政府部門達成協議，以便獲取有關被提名者的機密資訊。
例如，英國稅務海關總署（HMRC）會根據被提名者的稅務狀況給予低、中或高風險評級。
貴族爵位則由上議院任命委員會（House of Lords Appointments Commission）進行審核。
國會與政治服務委員會（Parliamentary and Political Services Committee）則負責考慮政治人物及政治服務相關的榮譽。
可以拒絕接受榮譽勳銜嗎？
當某人獲批接受榮譽勳銜時，會收到一封信，詢問他們是否願意接受。
在BBC根據《資訊自由法》提出請求後，一份包含1951年至1999年間拒絕榮譽勳銜、並已過世的277人名單被公開。
名單中包括作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）、JG·巴拉德（JG Ballard）、阿道斯·赫胥黎（Aldous Huxley），以及畫家法蘭西斯·培根（Francis Bacon）、盧西安·佛洛伊德（Lucien Freud）和 LS·洛瑞（LS Lowry）。
已故詩人班傑明·澤凡尼（Benjamin Zephaniah）在 2003 年拒絕接受官佐勛章，原因是該榮譽勳銜與大英帝國及其奴隸制度歷史相關。
榮譽勳銜可以被撤銷嗎？
有些人的榮譽勳銜曾被英國榮譽封號取消委員會（Honours Forfeiture Committee）撤銷。
其中包括聲名狼藉的前藝人羅夫·哈里斯（Rolf Harris），他因對四名女孩犯下12項猥褻攻擊罪而入獄，以及前女王藝術顧問安東尼·布朗特（Anthony Blunt），後來被揭露為蘇聯間諜。
2024年1月，前郵政局公司總裁保拉·馮內爾斯（Paula Vennells）因面臨「地平線」（Horizon）電子會計系統醜聞，在面對巨大壓力後表示，她將歸還司令勛章。
榮譽勳銜也曾因抗議而被歸還。約翰·列儂（John Lennon，約翰·連儂）在1969年歸還員佐勛章，以抗議英國介入尼日利亞內戰以及支持越戰。
演員兼電視主持人艾倫·卡明（Alan Cumming）在2023年歸還官佐勛章，，因為他認為大英帝國具有「毒性」。
有哪些不同類型的榮譽勳銜？
爵士與女爵（Knights and Dames）
爵士頭銜源自中世紀騎士精神，並沿用授予騎士爵位的方法——由君主以寶劍輕觸肩膀，稱為「授勳禮」。
獲封爵士者稱為「Sir」，其妻子稱為「Lady」。
女性獲此榮譽則稱為「Dame」，但不會進行授勳禮。
此榮譽勳銜授予在任何領域有卓越貢獻的人士。
大英帝國勳章中的爵級司令勛章（KBE）或女爵級司令勛章（DBE）級別，會出現在外交及海外服務名單中。
巴斯勳章（The Order of the Bath）
巴斯勳章是一個騎士勳章，創立於1725年，用於表彰最高級別的服務。
這分為文職和軍職兩個部門，授予等級包括：爵級大十字勳章（GCB），司令騎士勳章（KCB），同袍勳章（CB）。
勳章名稱源自象徵性的沐浴儀式，古時候授予騎士前常有此準備程序。
聖米迦勒及聖喬治勳章（Order of St Michael and St George）
此勳章由喬治三世（ King George III ）於1818年創立，授予在海外或英聯邦提供卓越且重要服務的英國臣民。
等級包括：爵級大十字勳章（GCMG），爵級司令勳章或女爵級司令勳章（KCMG 或 DCMG），同袍勳章（CMG）。
名譽勳位（Order of the Companions of Honour）
此勳章授予對國家有顯著重要貢獻的人士，名額限65人。獲勳者可在姓名後加上「CH」。
大英帝國勳章（Orders of the British Empire）
喬治五世（King George V ）在第一次世界大戰期間創立此榮譽勳銜，以表彰平民及支援崗位軍人對戰爭努力的貢獻。
等級包括：司令勛章（CBE）、官佐勛章（OBE）、員佐勛章（MBE）。
現今授予在國家或地區擔任重要角色，或在特定領域有傑出貢獻的人士。
大英帝國獎章（British Empire Medal, BEM）
創立於1917年，授予平民或軍人「有功」行為，但獲獎者不會參加王室授勳儀式。
1993 年由首相約翰·梅傑（John Major）取消，並於2012年恢復。
皇家維多利亞勳章（Royal Victorian Order）
1896年，為回應首相和政府對榮譽勳銜分配日益增加的影響力，維多利亞女王創立此勳章，作為王室個人授予的榮譽。
等級包括：爵級大十字勳章（GCVO）、爵級司令勳章或女爵級司令勳章（KCVO 或 DCVO）、指揮官勳章（CVO）、中尉勳章（LVO）、同袍勳章（MVO）。
皇家維多利亞獎章（Royal Victorian Medal）
與皇家維多利亞勳章相關，分為金、銀、銅三級，圓形獎章附於勳章綬帶。
皇家紅十字勳章（Royal Red Cross）
由維多利亞女王於1883年創立，僅授予護理服務人員。
一級獲勳者稱為「會員」（RRC），二級稱為「副會員」（ARRC）。
國王警察獎章（King's Police Medal）
授予警察部門的傑出服務。
國王消防獎章（King's Fire Service Medal）
授予在消防工作中表現出卓越奉獻的消防員。
國王救護獎章（King's Ambulance Service Medal）
授予救護服務的傑出表現。
國王英勇獎章（King's Gallantry Medal）
授予平民，以表彰英勇行為。
國王英勇嘉獎（King's Commendation for Bravery）
授予平民及所有軍階的英國武裝部隊成員，表彰非在敵人前的英勇行為。
國王航空英勇嘉獎（King's Commendation for Bravery in the Air）
授予平民及所有軍階的英國武裝部隊成員，表彰在空中非在敵人前的英勇行為。
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 45
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 92
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 182
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 17 小時前 ・ 7
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 328
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 7
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 3
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 23 小時前 ・ 35
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 90
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 121
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 740
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前 ・ 303
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 17 小時前 ・ 15
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 17 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 40
氣溫溜滑梯！最凍跌破5度 這3天挑戰首波寒流
【緯來新聞網】今（5日）輻射冷卻影響，各地清晨依然偏冷、日夜溫差大，下半天強烈大陸冷氣團南下，晚起氣緯來新聞網 ・ 22 小時前 ・ 2
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 1