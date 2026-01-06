英國的授勳及嘉獎制度如何運作？

國王於2025年3月授予演員史蒂芬·弗萊（Stephen Fry ）爵士爵位，以表彰他對心理健康意識、環境保護和慈善事業的貢獻。 [PA Media]

英國大部分授勳都會在新年、以及君主六月的官方生日頒發。

這些獎項旨在表彰知名人士、政府員工，以及為社區服務的普通民眾所作出的貢獻。

哪些人在2026年新年獲得授勳？

演員伊卓瑞斯·艾巴（Idris Elba）和英格蘭女足教練薩麗娜·維格曼（Sabrina Wiegman）獲得2026年新年授勳。 [Getty Images/Catherine Ivill-AMA]

演員伊卓瑞斯·艾巴（Idris Elba）因其幫助青少年的慈善工作而獲封爵士（Knighthood），而奧運金牌得主、花式溜冰選手珍·托維爾（Jayne Torvill）與克里斯多福·迪恩（Christopher Dean）則分別獲封女爵士（Dame）與爵士。

在足球領域，英格蘭女足因連續奪得歐洲女子足球錦標賽冠軍而獲殊榮，荷蘭籍教練薩麗娜·維格曼（Sabrina Wiegman）獲授榮譽女爵勳章，而隊長莉婭·威廉森（Leah Williamson）則獲封司令勛章（CBE）。艾拉·圖恩（Ella Toone）、凱拉·沃爾什（Keira Walsh）、亞歷克斯·格林伍德（Alex Greenwood）及喬治亞·史坦威（Georgia Stanway）也獲得榮譽。

喜劇演員、女演員兼作家米拉·賽亞爾（Meera Syal）獲封女爵，而《女巫前傳》（Wicked）的明星辛西亞·艾利沃（Cynthia Erivo）則獲授員佐勛章（MBE）。

哪些人榮獲2025年國王生日授勳？

《舞動奇蹟》主持人克勞迪婭·溫克爾曼（Claudia Winkleman）在溫莎城堡，從查爾斯國王手中接過員佐勛章（MBE）。 [PA Media]

2025年6月的國王生日授勳名單中，前英格蘭足球隊隊長大衛·貝克漢姆（David Beckham，碧咸）、演員蓋瑞·歐德曼（Gary Oldman）以及音樂人羅傑·達崔（Roger Daltrey）獲封爵士，而作家派特·巴克（Pat Barker）與歌手伊蓮·佩姬（Elaine Page）則獲封女爵。

《舞動奇蹟》（Strictly Come Dancing）主持人泰絲·黛莉（Tess Daly）與克勞迪婭·溫克爾曼（Claudia Winkleman）獲授員佐勛章，而真人秀明星喬治亞·哈里森（Georgia Harrison）則因其在網絡隱私領域的工作獲授員佐勛章。

在溫莎城堡，國王查爾斯授勳大衛·貝克漢姆（David Beckham，碧咸）為爵士，他的妻子維多利亞以及父母泰德和桑德拉·貝克漢姆亦在場。 [PA Media]

英國還頒發哪些其他類型的榮譽？

「解散榮譽」（Dissolution honours）通常在議會於大選前解散時頒發給政治人物。

卸任首相也可以頒發「辭職榮譽」（Resignation honours）。

前首相辛偉誠（Rishi Sunak）在其辭職榮譽名單中列出 36 人，大多數是保守黨前重量級部長和顧問。

約翰遜（Boris Johnson）和卓慧思（Liz Truss）在2022年卸任時也頒布了辭職榮譽名單。

約翰遜的爭議名單最初包含八個被上議院任命審核機構拒絕的人選。

卓慧思則因僅任職49天便提交榮譽名單而遭到廣泛批評。

如何確定授勳名單？

新年與國王生日的授勳名單，是由國王根據首相或高級政府官員的推薦而頒發。

公眾也可以推薦人選獲得榮譽勳銜，這類提名通常佔所有推薦約四分之一。

授勳名單包括：

在公共生活中取得重大成就的人

致力於服務和幫助英國的人

辭職榮譽和解散榮譽由相關首相決定，並不會經過相同的審核程序。

外交部負責外交服務及海外名單，外國公民的榮譽勳銜則由外交大臣推薦。

授勳名單通常會在正式公布前保密。

如何以及何時獲得榮譽？

榮譽通常由國王、威爾斯親王或安妮公主在白金漢宮、溫莎城堡或荷里路德宮頒授。

獲授勳人士可以選擇授勳儀式的日期和地點，但無法決定由哪位王室成員主持典禮。

播客主持人兼癌症防治活動家黛博拉·詹姆斯（Deborah James）在她家花園裡從威爾斯親王（當時的劍橋公爵）手中接過女爵士爵位。 [Deborah James]

大英帝國獎章（British Empire Medals）由代表國王的郡尉（Lord-Lieutenant）在當地頒授。

被提名者如何接受審核？

獲提名接受榮譽的人選會由「榮譽與人事任命秘書處」進行審核，該機構隸屬於政府的內閣辦公室。

內閣辦公室與其他政府部門達成協議，以便獲取有關被提名者的機密資訊。

例如，英國稅務海關總署（HMRC）會根據被提名者的稅務狀況給予低、中或高風險評級。

貴族爵位則由上議院任命委員會（House of Lords Appointments Commission）進行審核。

國會與政治服務委員會（Parliamentary and Political Services Committee）則負責考慮政治人物及政治服務相關的榮譽。

可以拒絕接受榮譽勳銜嗎？

當某人獲批接受榮譽勳銜時，會收到一封信，詢問他們是否願意接受。

在BBC根據《資訊自由法》提出請求後，一份包含1951年至1999年間拒絕榮譽勳銜、並已過世的277人名單被公開。

名單中包括作家羅爾德·達爾（Roald Dahl）、JG·巴拉德（JG Ballard）、阿道斯·赫胥黎（Aldous Huxley），以及畫家法蘭西斯·培根（Francis Bacon）、盧西安·佛洛伊德（Lucien Freud）和 LS·洛瑞（LS Lowry）。

詩人班傑明·澤凡尼（Benjamin Zephaniah）說，接受包含「帝國」一詞的榮譽是「虛偽的」。 [BBC]

已故詩人班傑明·澤凡尼（Benjamin Zephaniah）在 2003 年拒絕接受官佐勛章，原因是該榮譽勳銜與大英帝國及其奴隸制度歷史相關。

榮譽勳銜可以被撤銷嗎？

有些人的榮譽勳銜曾被英國榮譽封號取消委員會（Honours Forfeiture Committee）撤銷。

其中包括聲名狼藉的前藝人羅夫·哈里斯（Rolf Harris），他因對四名女孩犯下12項猥褻攻擊罪而入獄，以及前女王藝術顧問安東尼·布朗特（Anthony Blunt），後來被揭露為蘇聯間諜。

前首相辛偉誠（Rishi Sunak）支持撤銷保拉·馮內爾斯（Paula Vennells）大英帝國司令勳章的呼籲。 [Getty Images]

2024年1月，前郵政局公司總裁保拉·馮內爾斯（Paula Vennells）因面臨「地平線」（Horizon）電子會計系統醜聞，在面對巨大壓力後表示，她將歸還司令勛章。

榮譽勳銜也曾因抗議而被歸還。約翰·列儂（John Lennon，約翰·連儂）在1969年歸還員佐勛章，以抗議英國介入尼日利亞內戰以及支持越戰。

演員兼電視主持人艾倫·卡明（Alan Cumming）在2023年歸還官佐勛章，，因為他認為大英帝國具有「毒性」。

有哪些不同類型的榮譽勳銜？

爵士與女爵（Knights and Dames）

爵士頭銜源自中世紀騎士精神，並沿用授予騎士爵位的方法——由君主以寶劍輕觸肩膀，稱為「授勳禮」。

獲封爵士者稱為「Sir」，其妻子稱為「Lady」。

女性獲此榮譽則稱為「Dame」，但不會進行授勳禮。

此榮譽勳銜授予在任何領域有卓越貢獻的人士。

大英帝國勳章中的爵級司令勛章（KBE）或女爵級司令勛章（DBE）級別，會出現在外交及海外服務名單中。

巴斯勳章（The Order of the Bath）

巴斯勳章是一個騎士勳章，創立於1725年，用於表彰最高級別的服務。

這分為文職和軍職兩個部門，授予等級包括：爵級大十字勳章（GCB），司令騎士勳章（KCB），同袍勳章（CB）。

勳章名稱源自象徵性的沐浴儀式，古時候授予騎士前常有此準備程序。

聖米迦勒及聖喬治勳章（Order of St Michael and St George）

此勳章由喬治三世（ King George III ）於1818年創立，授予在海外或英聯邦提供卓越且重要服務的英國臣民。

等級包括：爵級大十字勳章（GCMG），爵級司令勳章或女爵級司令勳章（KCMG 或 DCMG），同袍勳章（CMG）。

名譽勳位（Order of the Companions of Honour）

此勳章授予對國家有顯著重要貢獻的人士，名額限65人。獲勳者可在姓名後加上「CH」。

大英帝國勳章（Orders of the British Empire）

喬治五世（King George V ）在第一次世界大戰期間創立此榮譽勳銜，以表彰平民及支援崗位軍人對戰爭努力的貢獻。

等級包括：司令勛章（CBE）、官佐勛章（OBE）、員佐勛章（MBE）。

現今授予在國家或地區擔任重要角色，或在特定領域有傑出貢獻的人士。

大英帝國獎章（British Empire Medal, BEM）

創立於1917年，授予平民或軍人「有功」行為，但獲獎者不會參加王室授勳儀式。

1993 年由首相約翰·梅傑（John Major）取消，並於2012年恢復。

皇家維多利亞勳章（Royal Victorian Order）

1896年，為回應首相和政府對榮譽勳銜分配日益增加的影響力，維多利亞女王創立此勳章，作為王室個人授予的榮譽。

等級包括：爵級大十字勳章（GCVO）、爵級司令勳章或女爵級司令勳章（KCVO 或 DCVO）、指揮官勳章（CVO）、中尉勳章（LVO）、同袍勳章（MVO）。

皇家維多利亞獎章（Royal Victorian Medal）

與皇家維多利亞勳章相關，分為金、銀、銅三級，圓形獎章附於勳章綬帶。

皇家紅十字勳章（Royal Red Cross）

由維多利亞女王於1883年創立，僅授予護理服務人員。

一級獲勳者稱為「會員」（RRC），二級稱為「副會員」（ARRC）。

國王警察獎章（King's Police Medal）

授予警察部門的傑出服務。

國王消防獎章（King's Fire Service Medal）

授予在消防工作中表現出卓越奉獻的消防員。

國王救護獎章（King's Ambulance Service Medal）

授予救護服務的傑出表現。

國王英勇獎章（King's Gallantry Medal）

授予平民，以表彰英勇行為。

國王英勇嘉獎（King's Commendation for Bravery）

授予平民及所有軍階的英國武裝部隊成員，表彰非在敵人前的英勇行為。

國王航空英勇嘉獎（King's Commendation for Bravery in the Air）

授予平民及所有軍階的英國武裝部隊成員，表彰在空中非在敵人前的英勇行為。