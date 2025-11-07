英國知名時尚電商平台破產！逾500家品牌受衝擊 顧客退款恐無望
英國知名時尚電商平台SilkFred近日宣布正式進入破產管理程序，並關閉旗下所有營運管道。這家主打獨立品牌與設計師合作的女裝網站，不僅停止所有訂單出貨，顧客退費更恐無著落，引發消費者與零售市場關注。
根據外媒報導，SilkFred於2011年創立，總部設於倫敦，由艾瑪‧華金森（Emma Watkinson）、史蒂芬‧傑克森（Stephen Jackson）及其妹凱特‧傑克森（Kate Jackson）共同創辦。該平台與超過500家品牌合作，包括Apricot、Goddiva、Pretty Lavish等，並拓展至澳洲、美國、愛爾蘭與阿聯等市場。
然而面對英國本地消費緊縮、生活成本高漲與國際快時尚競爭加劇，SilkFred無力持續營運，於10月24日遞交破產意向書，10月29日正式進入破產管理程序，由財務顧問公司Quantuma接手處理後續事宜。
SilkFred在社群平台表示：「我們心痛地宣布SilkFred已進入破產程序」，並向顧客、品牌夥伴與團隊表達感謝。創辦人華金森也在個人社群致詞表示，SilkFred曾協助無數品牌從市集起家、成長為千萬英鎊企業，「這一切都值得」。
SilkFred破產後，網站已全面關閉，Quantuma指出，所有尚未出貨的訂單將不再寄送，亦無法接受任何退貨申請。此外，未使用的購物禮券也不再有效。消費者若尚未收到商品，應與其信用卡發卡銀行聯繫，尋求可能的退款方案。
Quantuma強調，他們正與刷卡金流公司接洽，希望能為部分未出貨商品退款，但「未必所有情況都能處理」。若金流公司無法退費，消費者將被視為「無擔保債權人」，但依目前資金狀況，「恐無法獲得任何實際賠償」。
對於透過信用卡支付、金額超過100英鎊的消費者，可依據《消費者信用法》第75條，向信用卡公司申請退款。使用簽帳金融卡（debit card）者，亦可洽詢銀行是否能透過「退單機制」（Chargeback）進行索賠。
SilkFred營運期間共協助獨立品牌銷售超過5億美元商品，曾被視為推動小型時尚品牌成長的重要平台。如今隨破產結束營運，不僅衝擊合作品牌，亦揭示在全球零售環境壓力下，中小型業者經營的艱困處境。SilkFred的關站，也象徵英國電商市場一段時尚創業夢的終結。
