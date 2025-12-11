英國研究:早在40萬年前 人類已知用火

「已知用火」是人類進化史上，重大的歷史轉捩點，原本考古學家認定，人類首次「點火」的時間，是距今5萬年前。不過大英博物館最新的考古研究發現，人類首次「點火」的時間，可能是距今40萬年前，要比原本認定的發現時間，還要提早了35萬年。

這項研究，發表於最新1期的《自然》（Nature）科學期刊。英國考古團隊在 舊石器時代的巴納姆遺址發現，敲擊時會產生火花的燧石和罕見的黃鐵礦。證據分析也顯示，遺址處的泥土溫度，曾超過攝氏700度，而且種種跡象顯示，這是人為造火所形成的，並非因雷擊或自然產生的野火。

這項驚人發現，改寫人類首次用火的時間軸。顯示早期的尼安德塔人，能夠隨心所欲地生火取暖，並透過烹煮食物，去除毒素與細菌，擴大人類能安全食用的食物範圍。這促進了大腦的發展，也讓人類攝取到更多蛋白質，提高思考、與發明創造的能力，最終進化成如今高度發展的物種。

鑽木取火，是人類在野外求生的基本技能。

根據大英博物館研究團隊的最新發現，人類「已知用火」的最早時間，不是原本推估的5萬年前；而是在更早的40萬年前，人類就已懂得用燧石敲擊黃鐵礦，能夠隨時隨地、隨心所欲地製造出火花。

大英博物館考古學家 戴維斯：「我們在巴納姆遺址發現的證據，是目前已知 (人類)最早的生火證據，距今已有40萬年歷史，其次才是法國的遺址，距今約5萬年。」

這項意義重大的研究成果，已刊登在「自然」科學期刊。英國的考古研究人員， 在英格蘭東部的 "巴納姆村"，蹲點研究了數十年，直到最近4年，才意外發現，居住在巴納姆遺址的人類，已經發明出所謂的"燧石打火機"。

不僅不必再依靠隨機出現的閃電或野火，也是促進人類生理發展、加強夜間社交，並可透過加熱與煮食，去除毒素與病原體，擴大人類可安全食用 的食物範圍。

大英博物館考古學家 戴維斯：「我們確實有更早的人類用火證據，巴納姆遺址 真正與眾不同之處在於，它提供了人類實際生火方式，以及他們確實能生出火來的證據。」

由於熟食更容易消化，而且能增加攝取蛋白質，專家指出，這些都有助於人類大腦的發展。隨著腦容量擴大，人類能進行更高階的思考，發展出日益複雜的語言及社會關係。

大英博物館館長 阿什頓：「老實說，這是我從事考古研究，40多年的職涯以來，最激動人心的發現，它改變了我們對人類生物學發展，和社會運作方式的理解，讓我們都能感同身受地，體驗前人圍坐在營火旁，講故事、吃喝玩樂的場景，正是這些至關重要的社會連結，(讓人類)組成了小型社會。」

根據在巴納姆遺址出土的人類頭骨特徵，英國考古學家研判，這群最早懂得生火的人類，可能是非常早期的尼安德塔人。這項發現也顯示，在智人出現以前，人類就已具有豐富的創新精神。

