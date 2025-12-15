英國硬起來！加密貨幣新法上路 不肖業者「滾出去」！

財經中心／師瑞德報導

金管會核可9家本土VASP業者，台灣虛擬貨幣監管正式邁入合規元年；但逾8成交易仍流向未納管境外交易所，成為防詐與洗錢防制破口。專家呼籲應推動跨境合作與國際平台納管，補齊監理缺口，打造更安全有序的幣圈生態。（示意圖／PIXABAY）

全球幣圈震盪，英國政府揮舞監管大刀！財政大臣李維茲15日宣布，針對加密貨幣公司的嚴格監管法規，將於2027年10月啟動實施。此舉旨在確保英國持續作為領先金融中心，並提供強有力的消費者保護。在韓國大亨權道亨被判刑、FTX倒閉等事件後，英國此舉旨在徹底杜絕不肖業者 進入市場，跟上歐盟MiCA和美國的緊縮腳步。（）

全球加密貨幣市場在經歷數次重大暴雷事件後，各國政府的監管大刀正揮舞而來。英國政府15日正式宣布，針對加密貨幣公司的嚴格監管法規，預計將從2027年10月開始啟動實施。英國財政部直言，這項「嚴謹且適度」的管理，唯一的目的就是要把「不法份子」徹底拒於英國市場門外，保障數百萬民眾的消費者權益。

確保領先地位 鐵腕納入監管

英國財政大臣李維茲（Rachel Reeves）在聲明中態度堅決，她指出，將加密貨幣行業納入正規的監理範疇，是確保英國在數位時代「持續保持世界領先金融中心地位」的關鍵一步。這項立法將為民眾帶來「強有力的消費者保護」，並承諾將「杜絕不肖業者進入英國市場」。

英國財政部預定今天稍晚向國會提交法案，旨在將現有的金融監管範圍擴大到所有相關的加密貨幣公司。此舉試圖在支持區塊鏈產業發展與維護市場安全之間，找到一個平衡點。

國際監管緊縮 震懾幣圈大亨

近幾年來，從比特幣到各種數位代幣，爭議不斷，加上多起交易公司（如 FTX）的重大倒閉事件，讓各國監管機關對加密貨幣的審查日益加強。

尤其在本月，韓國加密貨幣大亨權道亨（Do Kwon）才因自家公司倒閉相關的詐欺罪，被美國法院判處15年徒刑。這起事件造成投資人損失高達400億美元，震驚全球市場，也加速了各國政府採取行動的急迫性。

歐盟的加密資產市場規則（Markets in Cryptoassets rules, MiCA）已在2024年生效，而美國也正在逐步制定自身的監管規則。英國此時宣布時間表，顯然是為了跟上國際腳步，避免成為全球「金融洗錢」或「詐欺業者」的避風港。

