英國神鬼先知示警2026！日本恐爆毒氣雲 美中俄爆發「間接戰爭」

國際中心／綜合報導

英國知名預言家帕克（ Craig Hamilton-Parker ）於12日發布最新預言。（圖／翻攝自帕克（Craig Hamilton-Parker）YT）

英國知名預言家帕克（Craig Hamilton-Parker）於12日發布最新預言，示警2026年全球將面臨嚴峻考驗。結合印度「納迪葉」占卜與自身靈視，他指出日本（古稱大和）周邊恐爆發海底火山或出現致命毒氣雲，南印度則在年底面臨大海嘯威脅。此外，美中俄衝突將以「間接戰爭」形式升溫，國際領袖更可能面臨刺殺危機，世界局勢動盪不安。

被譽為「新諾斯特拉達穆斯」的英國通靈預言家帕克，近日在個人頻道發布影片，重申其2015年著作《來自宇宙的訊息》及最新解讀的印度古老「納迪葉」（Nadi Leaf）占卜結果。帕克指出，2026年將是充滿動盪的一年，其中最令人擔憂的是自然災害的警訊。預言中明確提到古名為「大和」（Yamato，即日本）的區域，將發生大規模海底火山爆發或地質變動，並可能產生巨大的有毒氣體雲（Gas Cloud），嚴重影響周邊國家。帕克更語出驚人的表示，這起看似自然的災難，背後不排除有人為操作或「間接戰爭」的影子。

在地緣政治方面，帕克分析美、中、俄三方關係將持續惡化。他預測2026年3月15日後全球緊張局勢將顯著升溫，甚至可能出現針對國家領袖的刺殺行動或精準打擊，而非傳統的大規模地面入侵。他特別點名伊朗局勢可能生變，並提及美國總統川普可能採取激進手段針對特定政權高層。此外，預言也指出8月12日將是一個關鍵的時間節點，全球需對潛在的軍事或政治衝突保持高度警戒。

除了東北亞與中東局勢，南亞也面臨自然反撲的威脅。帕克根據星象與占卜結果示警，2026年10月至11月期間，南印度地區可能發生大規模海嘯。儘管預言內容驚悚，帕克也在影片尾聲強調，這些預言來自印度神濕婆（Shiva）的啟示，目的並非製造恐慌，而是提醒世人透過靈性修行與正向意念來化解災厄。他認為，人類的集體意識與善念有能力減輕業力，呼籲大眾保持希望，共同度過這段轉化期。



