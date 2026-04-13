英國租屋馬桶頑垢刷不掉 達人用「1粉末」靜置1小時搞定

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（生活中心／綜合報導）一名家事達人日前公開了一場「跨海清潔指導」的故事，她的外甥女在英國租屋，入住時發現馬桶內壁佈滿深褐色水垢，試遍各種市售清潔劑都無法清除，一籌莫展之際向她求助。

達人給出的解方相當簡單：檸檬酸。這種在雜貨店或網路上皆可低價購得的粉末，只需均勻撒在污垢處，靜置約1小時後再沖洗，便可讓頑固的褐色條紋徹底消失，底部凹槽同樣恢復潔白，清潔前後的對比照曝光後，讓不少網友大呼驚艷。

圖／只需均勻撒檸檬酸在污垢處，靜置約1小時後再沖洗，便可讓頑固的褐色條紋徹底消失。（擷取自 免費圖庫freepik）

達人解釋，英國屬於「硬水地區」，水中鈣鎂礦物質含量高，長期累積後形成鹼性水垢，一般中性清潔劑確實難以分解，但酸性的檸檬酸能與這類水垢發生化學反應，輕鬆化解頑污。她也提醒，使用後應以清水充分沖洗，若馬桶出現的是黃色尿漬而非礦物水垢，則需改用其他針對性清潔方法。

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