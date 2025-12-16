英國納稅人慘了？川普轟BBC斷章取義 怒告誹謗索賠天價「100億美元」

川普在這起跨國訴訟中，對BBC總計求償高達100億美元。（白宮提供）

美國總統川普週一（15日）向邁阿密聯邦法院提起訴訟，控告英國廣播公司（BBC）誹謗，理由是BBC對其2021年1月6日國會山莊演講的片段進行了惡意剪輯，使其看起來像是他直接煽動支持者衝擊國會大廈。川普在這起跨國訴訟中，對2項指控各索賠50億美元，總計求償高達100億美元。

BBC如何剪輯川普演講？

川普的律師團隊指出，BBC在其《廣角鏡》紀錄片中，將川普呼籲支持者「遊行到國會大廈」和「像地獄一樣戰鬥」的言論剪接在一起，卻刻意省略了他要求支持者「和平抗議」的關鍵部分。

訴狀強調，這種欺騙性的剪輯給外界造成了錯誤印象，嚴重損害了川普名譽和財務利益。川普方面指責BBC的行為不僅構成誹謗，也違反了佛羅里達州關於欺騙和不公平貿易行為的法律，並稱BBC長期以來一直服務於其「左翼政治議程」。

為何川普堅持提告索賠100億美元？

儘管BBC已就該剪輯事件向川普道歉，承認「判斷失誤」，並坦承該片段給人造成了川普直接呼籲暴力行動的錯誤印象，但川普在訴訟中表示，BBC的道歉「並未表現出對其不當行為的實際悔意，也沒有進行有意義的制度性變革來防止未來的新聞濫用。」

法律專家分析，由於此案已超過英國誹謗案的訴訟時效（1年），川普選擇在美國提起訴訟。但要在美國勝訴，川普必須證明BBC不僅是報導不實，還必須證明BBC是故意誤導觀眾或實際惡意，以克服美國憲法對新聞自由的嚴格保護。

BBC若敗訴，誰將支付天價賠償金？

值得注意的是，BBC是透過英國公民強制繳納的電視牌照費來資助運營。英國律師指出，如果法院判決BBC需要支付天價賠償金給川普，這筆款項將來自納稅人，預計將在英國國內引發巨大的政治爭議。

此紀錄片引發的公關危機，已導致BBC兩名最高級別官員辭職，該廣播公司也表明，已無計劃在任何平台上重播該紀錄片。川普方面則表示，儘管此前已有多家媒體如CBS和ABC選擇與川普和解，但BBC至今仍無意展現「實際悔意」。

