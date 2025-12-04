英國素食餐廳摘米其林1星 「誠實箱」麵包店開業一年獲獎

圖／達志影像路透社

英國一家名為Plates的餐廳，靠著蔬食料理，成功摘下米其林一星。而在庶民美食領域，一家由非專業人士經營的家族麵包店 Steele's Family Bakery，則靠著從路邊「誠實箱」起家的口碑和親切服務，擊敗眾多對手，在開業一年後獲頒「英格蘭最佳麵包店」，展現了英國餐飲業憑藉創新與堅持品質而獲得的突破性成功。

說起英國食物，有些人覺得乏善可陳。但在倫敦這個一級美食戰區，一家名為Plates的餐廳，最近卻創造了歷史，他們不靠肉、不靠魚，只用植物性食材，成為英國第一家獲頒米其林一星的素食餐廳。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 霍沃思：「我從15歲起就一直在一星、二星、三星的米其林餐廳工作。那樣的環境，以及從廚房到外場的高標準要求，深深影響了我，也成為我一直努力追求的工作境界。」

功成名就的關鍵之一，就在於主廚兼老闆霍沃思，刻意淡化餐廳「素食」標籤的經營策略，他希望食客放下成見，純粹用味道來評斷菜餚，而事實也證明這樣的模式非常成功，因為餐廳有高達九成五的顧客，其實都不是素食主義者。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 霍沃思：「我不太喜歡把自己跟那些標籤扯在一起，我一直以來都是說我們是一家高級餐廳，而不是『素食高級餐廳』，你懂我的意思吧？我希望我們讓客人進來時，不會事先知道將發生什麼。」

霍沃思表示，自己的料理哲學，並非是用植物去取代肉類，而是透過精準掌握酸度、鮮味和層次感，讓每一道菜都充滿驚喜。他有時甚至會刻意藏起一些食材的味道和質地，讓食客在品嚐的過程中，感受到味蕾被喚醒的樂趣。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 霍沃思：「我們會試著讓一些料理帶點神祕感，會把味道和口感藏在醬汁底下或其他地方。有時候客人就會驚訝地說『啊，我沒發現這裡有這個！』然後腦中會想到『哇，原來有榛果，我都沒看到！』。」

然而，這位米其林主廚之所以會選擇擁抱植物性飲食，其實是因為一場健康危機；十多年前，他因罹患萊姆病被迫停工，而在康復過程中，他不斷反覆審視自己與食物的關係，並意外發現植物性飲食的療癒潛力，因而開始轉向素食高級餐飲的道路，最終成功摘星。

Plates餐廳主廚兼共同創辦人 霍沃思：「對我來說，從踏入廚房、開始下廚的那一刻起，就一直有一個方向。我總是跟那些有理想的人一起工作，也一直認為那就是我的動力來源，所以我才會如此努力。」

而這份對食物品質的堅持和熱情，並不只存在於高級餐飲界。在倫敦近郊的什羅普郡，一家名為Steele's Family Bakery的家族麵包店，在開業僅僅一年後，就擊敗眾多老牌對手，獲頒「英格蘭最佳麵包店」殊榮。這家小小烘焙坊的老闆雖然沒有專業背景，但卻靠著多樣化的熱銷產品贏得了人心。

麵包店老闆 史蒂爾：「我們家的熱門商品裡，香腸麵包卷是大賣款，豬肉派則是最近才開始推出的。還有很多熱食義大利麵、對，很多義大利麵，還有三明治。」

這份高人氣最早源自門前一個不起眼的路邊攤「誠實箱」，原本只是拿來賣多出來的雞蛋，但當老闆和家人開始把自製的烘焙品放入箱中販售後，立刻就引發社區回響，從而催生了實體店。店內手製的各式美味，以及親切熱情的服務態度不僅留住了大批回頭客，也為店鋪日後獲得冠軍奠定了基礎。

顧客：「說實話，這裡的食物真的非常棒。我今天打算點一個豬肉麵包卷，希望還能吃到杏仁可頌，是真的不錯吃。」

顧客：「這裡全都是大家熟悉的招牌美食，而且看起來超漂亮，真的很吸引人，不是嗎？」

獲得冠軍後，這家麵包店的日常隨之改變，每天員工們都必須從凌晨開始準備，才能應付源源不絕的顧客潮。即便規模擴大，史蒂爾家族仍保留當初的「誠實箱」，象徵他們對最初理念的堅持，也再次證明，專注品質與誠意，始終是餐飲界受歡迎的成功法則。

