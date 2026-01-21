英國終批准中國在倫敦建「超級使館」 為施凱爾訪中示好鋪路

民眾20日在倫敦西敏寺抗議中國在倫敦新建大使館。（美聯社）



儘管英美政界警告有間諜風險，英國政府仍在20日正式批准中國在倫敦興建其於歐洲的最大使館，希望藉此能改善與北京的關係。

中國計劃在倫敦塔附近、已有200年歷史的皇家鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址興建大使館，由於當地居民、國會議員和香港民主派人士的抗議，已經擱置多年。部分英國和中國官員已經表示，英國首相施凱爾（Keir Starmer）本月是否能按照計畫訪問中國，須看這個計劃是否批准。施凱爾若成行，將成為2018年以來，第一位訪問中國的英國領導人。

儘管外界擔心，中國將利用在英國的大使館從事間諜活動，不過參與批准計劃過程的英國情報單位認為，威脅已經減緩。英國軍情五處（MI5）不斷警告，中國試圖招募並培養人員進入英國政府，議員去年11月也警告北京的介入。不過MI5與英國在資通訊領域的情報安全機關「政府通訊總部」（GCHQ）負責人20日聯合發函稱，雖然「消除使館官員帶來的每一個可能風險是不實際的」，但是政府已經制定一系列的保護措施。

主責安全事務的內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）20日向國會表示，「中國已經、也會繼續對我們的國家安全構成威脅」，不過在經過詳細評估新大使館的風險後，保證「英國的國家安全受到保護」。在野的保守黨批評這個決定是「可恥的懦弱行為」，指責政府「完全沒有骨氣」。英國安全官員已經警告，允許中國建造一個超級使館，等同允許更多中國間諜在英國活動，中國大使館對此予以駁斥。

雖然政府時隔3年終於同意中國在倫敦興建大使館，不過抗議行動尚未落幕。當地民眾已揚言提出上訴，並稱如果英國官員在規劃過程，私下向中國當局保證計畫一定會通過，這個決定將會是違法的。

英國政府去年主導規劃過程，並在去年2月舉行諮詢會議，聆聽各界意見。部分英國及美國政界人士表示，應該禁止中國在倫敦具有歷史的金融區附近興建大使館，因為北京可能會透過金融公司在該地區的地下光纖進行竊聽。

施凱爾試圖與中國恢復關係 北京尚未批准英國大使館擴建計畫

根據路透社，中國2018年以2.55億英鎊購買皇家鑄幣廠的舊址，但要求在同樣的地址重新蓋一棟大使館，根據北京當局提出的申請興建計畫，面積將廣達5.5萬平方公尺，將會是中國在歐洲最大的使館，也會是目前中國在倫敦市中心使館的10倍。

不過，該計畫在2022年因安全問題，被當地「塔村」（Tower Hamlets）行政區議會駁回，中國又在2024年提出申請，交由中央政府決定。中國國家主席習近平去年也直接要求施凱爾介入此事。與此同時，英國現在也正在等待中國批准，在北京耗資1億英鎊翻修擴建英國大使館。一名參與談判的官員向路透社透露，英國政府20日宣布批准中國大使館的計劃之前，北京已經阻止了這英國大使館在北京的擴建計畫。。

英國廣播公司（BBC）分析，這項計畫的延宕對倫敦當局構成挑戰，一方面希望能與中國建立更緊密的關係，但又必須警告中國發出的威脅。

過去10年，英國對中國的態度發生轉變，從原本聲稱是中國在歐洲的最大支持者，變成最激烈的批評者，如今又試圖重新調整兩國關係。 施凱爾上個月表示，加強商業交流符合國家利益。





