英國線上服飾平台破產！買家「錢丟水裡」還需自行求償

英國知名線上服飾平台SilkFred宣布破產，消費者恐無法追回已付款項。（示意圖／翻攝自pexels）





英國知名線上服飾平台SilkFred宣布進入破產管理程序，已停止所有訂單與退貨服務。公司表示，因財務困難無法辦理退款，已付款消費者將被列為「債權人」，但可能無法追回款項。部分買家仍可依《消費者信用法》第75條向發卡銀行申請退款，但需自行聯絡銀行處理。

根據《This is Money》報導，SilkFred 已全面停止接單，所有退貨服務也暫停，官方提醒消費者「請勿再寄回任何退貨商品，禮物卡與購物禮券同樣無法使用，並也無法兌換現金。SilkFred於10月24日提交任命管理人的意向通知，隨後關閉線上商店，倫敦總部則於10月29日正式進入破產管理程序，由財務顧問公司Quantuma Advisory Limited協助處理相關事宜。

廣告 廣告

管理人表示，因破產程序已啟動，目前無法再向客戶辦理任何退款。已付款的消費者將被列為「債權人」，但屬於「無擔保債權人」，在法律優先順序下可能無法取回款項。若消費者使用信用卡支付且金額超過100英鎊（約新台幣4000元），仍可依《消費者信用法》第75條向發卡銀行申請退款，但需自行與銀行聯絡。

SilkFred官方於11月4日發文表示：「我們非常心碎地宣布，SilkFred已進入破產管理。」公司指出，近年面臨生活成本危機，加上海外快時尚競爭激烈，使得獨立品牌經營更加困難，不過，SilkFred對過去的成就仍感到驕傲。

SilkFred成立於2011年，由創辦人Emma Watkinson與金融交易員Stephen Jackson及其姊姊、前律師Kate Jackson共同創立。平台主打女性時尚服飾，匯聚超過500個獨立品牌。官方表示，SilkFred曾幫助無數女性找到自信穿搭，同時扶持上百個獨立品牌茁壯成長。

更多東森新聞報導

港式餐廳爆欠薪又破產！6直營店歇業 負責人回應了

美連鎖甜甜圈店傳財務危機！負債4.3億聲請破產

經營27年！美大型糖果公司萬聖節前宣布破產

