英國線上服飾平台破產！買家「錢丟水裡」還需自行求償
英國知名線上服飾平台SilkFred宣布進入破產管理程序，已停止所有訂單與退貨服務。公司表示，因財務困難無法辦理退款，已付款消費者將被列為「債權人」，但可能無法追回款項。部分買家仍可依《消費者信用法》第75條向發卡銀行申請退款，但需自行聯絡銀行處理。
根據《This is Money》報導，SilkFred 已全面停止接單，所有退貨服務也暫停，官方提醒消費者「請勿再寄回任何退貨商品，禮物卡與購物禮券同樣無法使用，並也無法兌換現金。SilkFred於10月24日提交任命管理人的意向通知，隨後關閉線上商店，倫敦總部則於10月29日正式進入破產管理程序，由財務顧問公司Quantuma Advisory Limited協助處理相關事宜。
管理人表示，因破產程序已啟動，目前無法再向客戶辦理任何退款。已付款的消費者將被列為「債權人」，但屬於「無擔保債權人」，在法律優先順序下可能無法取回款項。若消費者使用信用卡支付且金額超過100英鎊（約新台幣4000元），仍可依《消費者信用法》第75條向發卡銀行申請退款，但需自行與銀行聯絡。
SilkFred官方於11月4日發文表示：「我們非常心碎地宣布，SilkFred已進入破產管理。」公司指出，近年面臨生活成本危機，加上海外快時尚競爭激烈，使得獨立品牌經營更加困難，不過，SilkFred對過去的成就仍感到驕傲。
SilkFred成立於2011年，由創辦人Emma Watkinson與金融交易員Stephen Jackson及其姊姊、前律師Kate Jackson共同創立。平台主打女性時尚服飾，匯聚超過500個獨立品牌。官方表示，SilkFred曾幫助無數女性找到自信穿搭，同時扶持上百個獨立品牌茁壯成長。
更多東森新聞報導
港式餐廳爆欠薪又破產！6直營店歇業 負責人回應了
美連鎖甜甜圈店傳財務危機！負債4.3億聲請破產
經營27年！美大型糖果公司萬聖節前宣布破產
其他人也在看
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 1 天前
補充保費改革引議！ 醫認「拿利息、股利太狠」：可從這2稅下手
衛福部近日指正在研擬健保補充保費改革，導入年度結算制度，租金、利息與股利1年累計逾2萬元收取2.11%補充保費，影響人數估達480萬人，財務增加上看200億元，引發爭議。行政院長卓榮泰已指示衛福部暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全、具共識的改革方式。對於此議題，...CTWANT ・ 6 小時前
目標價上看40元！「這檔」強攻漲停、爆量近30萬奪成交王 大摩看好2026年成長
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台股加權指數今（6）日走勢震盪，盤中一度重返28,000點大關，買盤雖有回穩，但尾盤漲勢收斂，終場收在27,899.45點，上漲182...FTNN新聞網 ・ 1 天前
ETF配息族 12.5張00878恐課補充保費
衛福部將修法調整《健保法》，擬針對薪資以外的利息、股利、租金等，年結累計逾2萬元將收2.11％補充保費，新措施讓股票大軍罵翻。證券專家表示，政府這項修法明顯是「劫富濟貧」，總歸戶的概念加上年度結算，只要有幾十萬元股票或ETF資產，多逃不過繳納補充保費的命運。中時新聞網 ・ 1 天前
普發1萬元買00878、0050 、0056哪個好？專家推「神組合」：3年有望漲逾3成
普發1萬元怎麼用最划算？大華銀投信今（6）日建議，不妨將這筆資金善用為投資「錢母」，均衡配置在「高股息ETF＋市值型ETF」組合。像是大華優利高填息30(00918)、元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、群益台灣精選高息（00919）搭配元大台灣50（0050）等，放三年有望漲逾三成。Yahoo奇摩股市 ・ 23 小時前
記憶體市場火燙南亞科飆新天價！封測廠也傳將漲價 「這檔」受激勵飆漲停
[FTNN新聞網]記者洪宗荃／台北報導台股上市指數昨（6）日收盤上漲182.39點，上櫃指數則是上漲3點，而近期記憶體市場仍供不應求，其中華邦電（2344）總經理陳...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
補充保費3改革！ 存股族怒噴「老找股民開刀」 達人曝1招自保
全民健保補充保費制度即將大改革！衛福部長石崇良接受《中國時報》專訪時表示，明年將修《健保法》，改採「年度結算制」，未來民眾1年內的利息、股利、租金等「非薪資所得」只要合計超過2萬元，就得繳交2.11%的補充保費，且扣繳上限從現行的1000萬元提高至5000萬元。消息一出網路上瞬間炸鍋，網友怒轟等同懲罰穩健理財者。對此，不敗教主陳重銘教股民們一招自保。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
噴漲停還要搶！「這檔記憶體」吃盡任天堂紅利…外資14.4億豪砸4萬張 網：跌停那天買的好賺
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（6）日台股加權指數收27,899.45點，漲182.39點，漲幅0.66%，外資賣超51.61億元，觀察今日外資買超個股，旺宏（2337）作...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
台積電北美子公司執行長換人當 公司證實
[NOWnews今日新聞]台積電昨日公告，重要子公司TSMCNorthAmerica公告其執行長異動，將由台積電北美子公司總經理SajivDalal接任，預計明年元旦生效，外界推測現任北美子公司執行長...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
錢鏡你家／AI股貴到離譜？謝富旭點名這3檔還有肉 搭配「壓艙水」1招更穩
台股持續高檔震盪，儘管偶爾剎車放慢速度，但多頭行進方向卻未改變，想撿便宜上車的投資人，必須快狠準；由於市場氣氛仍樂觀，年底上看3萬點聲音此起彼落，現階段勇敢追高，究竟是不是好策略？存股總編謝富旭直言，目前有2大警訊讓他很擔心！鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
越關越大尾？華邦電、南亞科雙創新天價 分析師：續抱不賣飛
記憶體雙雄華邦電（2344）、南亞科（2408）受惠市場供需失衡，股價節節創高，華邦電雖遭列為處置股，仍獲得投資人積極追買，今（6）日開盤跳空大漲逾4%，股價來到58.6元再創歷史新高；南亞科盤中也大漲至146元，帶量突破前高。分析師建議，空手投資人先等到修正拉回之後再進行買進，手中持有者就續抱。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
鴻海營收創高卻漲不動？重返250元後翻黑震盪 分析師看法出爐
國際電子代工大廠鴻海（2317）昨日公布10月營收，創下單月歷史紀錄，不過今日股價卻暫陷震盪，雖一度重新站回250元大關，但後續卻翻黑觸及246元。運達投顧分析師陳石輝指出，鴻海昨日有資金先行卡位，包含長線與隔日沖資金，因此也跌不下去，不過早盤消化隔日沖賣壓才有機會再攻，下半場會比較有機會。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
小資族注意！二代健保擬改「年度結算」制 股民大反彈
即時中心／林耿郁報導小資族注意！衛福部長石崇良4日接受媒體專訪時表示，將推動修法，未來銀行存款利息、股利等收入，將改採「年度結算」制度；只要「年總收入」超過2萬元，一律課徵2.11%補充保費。消息一出引發股民憤怒，砲轟「一頭牛要剝幾層皮？」民視 ・ 1 天前
搶救0050！「國家隊」急砸9.5億收購 入手3檔主動式ETF逾2.5萬張
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（5）日開低走低，終場加權指數收在27717.06點，崩跌399.50點，跌幅1.42%，成交量為5946.14億元。根據「玩股網」資料...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體狂潮來了！華邦電飆近60元創歷史高 南亞科奪量價雙冠「這6檔」成飆股...外資驚喊缺貨要到這時
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群全面沸騰，受美光（Micron）隔夜暴漲8.9%激勵，華邦電（2344）6日早盤強勢攻高，股價衝上近60元創下歷史新天價，...FTNN新聞網 ・ 1 天前
兆元規模ETF迎除息 配發逾190億元資金活水
11月初的ETF除息秀於6日順利落幕，接下來還有多檔台股ETF將於17日至25日除息，目前已有30檔公布配息金額，整體規模超過兆元，預估將配發超過190億元資金活水，包含國泰永續高股息、富邦台50、復華台灣科技優息等重量級台股ETF，主動野村臺灣優選也迎來首次配息。工商時報 ・ 14 小時前
抽中一張賺18萬！永擎268元是甜甜價？專家看法曝
和碩（4938）童子賢「金孫」、華擎（3515）子公司永擎電子（7711）新股申購今（7）日正式開跑，今興櫃股價一度衝上450元，最高漲幅1.6%隨後收斂，若以承銷價268元（一張要26.8萬元成本）計算，有機會抽中一張賺18.2萬元，只有1,591張「中樂透」機會，報酬率上看60%-70%。到底該不該參與抽籤？君安投顧分析師王信傑認為「以AI股來看268元不算貴，是可以參加抽籤的，但對空手操作的投資人存在套牢及套利賣壓風險」。Yahoo奇摩股市 ・ 6 小時前
股王信驊第3季獲利創高…前三季賺逾七股本
股王信驊昨（5）日公布第3季稅後純益12.14億元，創新高，季增93%，年增66.53%，每股純益32.12元；前三季2...聯合新聞網 ・ 1 天前
00929又升息了！ 11月預估配息0.09元年化配息率近6%股民緊抱不賣
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導復華台灣科技優息（00929）再度升息！復華投信最新公告顯示，00929每股配息金額由前次的0.08元調高至0.09元，為今年第三度調...FTNN新聞網 ・ 1 天前
006208配息3.448元引爭議！006208變高配息ETF了嗎？0050 vs 006208吸客策略一次看懂｜投資診聊室
006208（富邦台50）宣布每單位配息 3.448元，明明是高配息卻引起爭議，不少投資人哀嚎「實在配太多了！」原因就在於，這與市值型ETF的配息特性大相徑庭。 本周投資診聊室就來分析：為何006208一反常態調高配息？006208要變成高配息ETF了嗎？以及盤點兩大市值型ETF 0050與006208過去一年來的吸客策略，有何不同？Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 1 天前