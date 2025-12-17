台幣為何貶不停？專家指點觀察「一指數」：維持走升壽險公司可安心

今（17）日新台幣兌美元匯率收在31.526元，較前一交易日的31.475元貶值5.1分。盤中最高價為31.494元，最低價為31.585元，開盤價則為31.500元，全日成交額達18.38億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆預測，目前的跡象看來，台幣不會升值到25。

吳嘉隆撰文提到，實際上台幣不是升值，而是在走貶值趨勢，從之前的1美元兌30.5貶到最近的31.4。所以壽險公司的海外美元資產在擔心台幣升值，是被誤導的，也是自己嚇自己，如果他們預期台幣要升值，於是拋售美元資產，於是都真的看到美元在貶值，台幣在升值，也就成了自我實現的預言。然後，那些做空美元資產的國際熱錢就會從美元貶值當中賺到錢了。

廣告 廣告

談到台幣貶值原因，吳嘉隆解釋，那是因為前一陣子美元指數在走升，從9月中旬的96.6附近，一路走高到11月下旬的100.2附近，估計還會向103推進。這是因為美國聯準會的降息操作接近尾聲，讓美元指數走落的主要因素即將落幕。最近這個月從100.2拉回到98.2附近，算是漲多的整理，還沒破壞美元指數走強的趨勢。

吳嘉隆表示，現在是非美貨幣都在對美元貶值，包括日圓與台幣在內。所以，看台幣的匯率走勢，不能只看台灣自己，而是要看美元指數，也就是要看美國那邊的貨幣政策動向，這個影響力比台灣經濟與金融更有力。

吳嘉隆總結提到，只要美元指數維持上升趨勢，那麼我們的壽險公司可以安心，不用再擔心台幣升值帶來的匯兌損失。

更多風傳媒報導

