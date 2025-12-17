英國與歐盟達成協議 將於2027年重返伊拉斯莫斯交流計畫

英國與歐盟今天(17日)發表聯合聲明指出，英國將於2027年重新加入歐盟新的伊拉斯莫斯(Erasmus+)學生交流計畫，距離英國2021年因脫歐而退出該計畫，已時隔近5年。

英國政府表示，這項計畫將擴大機會讓來自各種背景的年輕人、進修者，以及從事教育、青年事務與體育領域的相關人員參與。該計畫仍須獲得所有歐盟成員國批准。英國政府預估首年可能有超過10萬人受惠。

根據協議內容，英國2027年對該計畫的分攤費用約為5億7000萬英鎊。這項宣布屬於施凱爾(Keir Starmer)領導的工黨政府，重新調整與歐盟關係的政策方向。

廣告 廣告

英國政府內的歐盟關係部長湯瑪斯－席孟茲(Nick Thomas-Symonds)表示，這項協議是「年輕人的重大勝利」，不僅關乎出國交流，更有助於培養未來技能與提升學業表現。

英國退出伊拉斯莫斯計畫後，前首相強生(Boris Johnson)推出國內的「圖靈計畫」(Turing scheme)作為替代方案，並主張若繼續留在歐盟計畫中，7年下來將讓英國多花20億英鎊(約26億美元)。此舉引發學生與高教界不滿。

這次重返計畫獲得英國大學界與親歐盟的自由民主黨(Liberal Democrats)歡迎，後者稱此為改善英歐關係的「關鍵第一步」。