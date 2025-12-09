英國華語教材不當表述台灣 不符官方指引

（中央社記者陳韻聿倫敦9日專電）受英國教育部資金支持、教授英國中學生華語文的「中文培優」計畫遭揭露有數份教材稱台灣為中國一省。不過，相關教材不僅與英國教育部的指引不符，來源資料庫也不是由英國教育部發起設置。

英國「每日電訊報」（Daily Telegraph）近日報導，「中文培優」（Mandarin Excellence Programme, MEP）官網設有華語文教學線上資料庫（Mandarin Resources for Schools），其中許多教學資源明顯暗示、甚至直接呈現台灣是中國一部分，包括部分地圖，且未傳達關於台灣政治地位的既有多元觀點。

承辦MEP的倫敦大學學院（UCL）強調，MEP沒有統一的課程規劃，資料庫的教材也不具強制性，且僅部分教材由UCL的教育學院（IOE）製作。不過，據「每日電訊報」了解，資料庫內呈現台灣為中國一部分的教材之中，即包含IOE的作品。

●未就台灣議題平衡呈現觀點 不符英國教育部指引

中央社8日就MEP及其他華語文能力建構計畫的官方預算安排等議題詢問英國教育部。教育部一名發言人今天回應表示，政府希望確保每位孩子都有管道取得絕佳的學習和發展機會，因此本學年度持續資助MEP，支持超過8000名學生繼續「接受高品質的華語文教育」。

英國政府曾多次表示，加強建構本國華語文人才十分重要，包括應增進公務體系的相關能力。原本英國政府為MEP編列的預算至今年8月到期，但已獲延長一個學年，也就是延長至明年8月。

據中央社了解，商業和經濟發展需求帶動對具流利華語能力人才的需求，是MEP獲延期的原因之一。不過，教育部在相關指引明確表示，所有教材都必須符合以下要求：內容準確、適合學生年齡層，以及在涉及政治議題時，「平衡呈現不同觀點」。

據了解，引起媒體注意的IOE華語文線上資料庫不是由英國教育部發起設置。英國教育部強調，沒有一項「正式的」或「官版」MEP教材是將台灣呈現為中國一部分；參與MEP的學校應自行負責選擇教材。

不過，儘管參與MEP的學校可自行選擇教材，考量IOE在英國教育界對各項資源的掌握程度和享有的「權威」，英國方面幾位知情人士告訴中央社，IOE網站華語文資料庫所含教材確實容易被詮釋為是「經專業權威認可」、特別值得採用的版本。

針對受英國官方資助的華語文教學計畫有參考教材不當表述台灣，駐英國代表處已啟動向相關單位與機構表達嚴正關切。

●英官方支持提升華語文能力 仍難擺脫沾染孔院色彩

英國媒體報導往往稱MEP是IOE和英國文化協會（British Council）合作執行的計畫；不過，孔子學院（Confucius Institute）在其中扮演的角色難以忽視。

承辦MEP的IOE設有孔子學院，並與北京大學合作，在英國執行「中小學孔子學院」（IOE Confucius Institute for Schools）計畫，向英國的中小學華語文教學提供支持，包含師資。英國規模最大的一年一度華語文教學會議，主辦單位即為IOE孔院。

MEP官網專頁就設在IOE孔子學院之下，且根據MEP華語文教學線上資料庫的簡介短片，資料庫網頁由IOE「中小學孔子學院」開發，目標為建立整合各項華語文教學資源的「單一」平台。

簡介稱，資料庫「精選」的「高品質」教學資源，作者包含IOE孔子學院，以及熱心分享多年實務經驗與專業知識的傑出教育從業人員。除了輸入網址（網址開頭的ci即為孔子學院），各界也可經由IOE孔院網站找到資料庫。

英國非營利組織「英中透視」（UKCT）長期關注孔子學院議題，曾透過分析中方相關正式文件，揭露獲孔院聘赴海外任職者需通過政治審查，甚至應積極承擔對黨和國家的責任。

儘管英國政府多次強調從來沒有、未來也不會「直接資助」孔子學院，UKCT總監盾君山（Sam Dunning）告訴中央社，從各種跡象看來，獲英國政府資助的計畫依然涉及孔院。

●英國官方保障言論自由 專家預測部分孔院恐關門

北京透過孔院企圖對各國發揮影響力，包括干預政治論述，近年持續引發關注。儘管英國政壇和輿論不時出現要求政府關閉境內所有孔院的聲音，前保守黨政府曾在2023年明確表示，徹底關閉孔院「不符比例原則」。

不過，當時英國政府一名發言人告訴中央社，英國政府正採取行動，以排除官方資金流入孔院，且正著手停止MEP與孔院的「所有連結」。

然而，英方知情人士告訴中央社，難以禁絕孔院的主要原因之一是孔院能提供的資源，包含資源規模、觸及度和系統化的服務，目前仍難以取代。

另一方面，時任外交大臣柯維立（James Cleverly）曾在2023年公開證實，英國政府取消禁絕孔院，這與北京當局威脅關閉英國文化協會在中國的業務有關。

英國境內有約30所孔院，數量居全球之冠。關於北京當局涉及英國文化協會的威脅有多嚴重，曾任英國駐中首席武官的UKCT副總監羅亮添（Tim Law）告訴中央社，英國文化協會確實很擔憂，一旦英國有任何實體、特別是獲英國官方預算挹注的實體，加強對孔院施壓（例如為維護言論自由），英國文化協會即得面對遭中方報復的風險。

不過，羅亮添說，即便出言威脅，中方可能也會覺得關閉英國文化協會「不符比例原則」。英國文化協會人員受外交身分保護、多數業務活動也在「維也納外交關係公約」保護範圍，研判中方較可行的施壓手段將是以直接、間接的方式，要求各中國實體避免與英國文化協會進行商業往來。

隨著英國官方預算挹注減少，英國文化協會近年日益依賴語言考試、語言課程等商業活動帶來的收入維持運作，而這可謂給中方藉機施壓的空間。英國文化協會在MEP的角色主要是協助英國中學生在中國進行短期的密集、沉浸式學習，官網也有網頁推廣MEP和學生訪中成果。

英國高等教育獨立監管機關「學生事務局」（OfS）6月曾發布關於言論自由保障的新指引。盾君山指出，OfS在該指引相當明確表態，若發生言論審查等違反英國「高等教育（言論自由）法」情事，則孔院與個別英國大學院校的合作協議可被依法終止。

盾君山告訴中央社，他估計，有高達「超過50%」的機率，英國境內部分孔院將因此被迫關門；然而，希望留住孔院的英國大學院校可能對OfS採取法律行動。

孔子學院在英國多採「校對校」合作模式，在大學院校內設置孔院。名義上，英中雙方各任命一位院長，共同領導孔院，但實務上，中方的影響力往往更勝一籌。（編輯：陳正健）1141209