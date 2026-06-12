英國傳奇畫家 David Hockney 於週四逝世，他以無窮的創造力和獨特的世界觀聞名於世。消息傳出後，英國政界與藝術界紛紛表達哀悼，感念他對現代藝術的卓越貢獻與深遠影響。

根據路透社（Reuters）報導，英國傳奇畫家 David Hockney 於週四逝世。這位被譽為「擁有獨特世界觀且創意無限」的藝術家離世，引發英國各界深切哀悼。倫敦市長 Sadiq Khan 在社群平台 X 上發文致敬，稱他是「英國藝術真正的象徵與革命家，從未停止重塑自己的作品」，並表示其描繪季節變遷的生動畫作，啟發了數百萬人去關注自然世界的美麗與脆弱。

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英國文化大臣 Lisa Nandy 則稱 David Hockney 為「英國藝術的真正巨人」，讚揚他自1963年首次舉辦展覽以來，憑藉著無限的創造力與不懈的精神，在全球激發了無數靈感，留下了強大的文化遺產。其家鄉西約克郡的市長 Tracy Brabin 也感性表示，他改變了現代藝術的軌跡，文字難以道盡他的偉大。

藝術界同樣對此噩耗感到悲痛。藝術史學家 Richard Morris 指出，David Hockney 的偉大成就之一，在於「讓嚴肅的繪畫看起來毫不費力」，並對視覺與空間進行了戰後藝術家中最持久的探索。泰特不列顛美術館（Tate Britain）館長 Alex Farquharson 則感嘆，他的離世是藝術界的巨大損失，他用作品教會了世人如何去觀察那些常人忽略的美好，其勇於做自己的精神將永存人心。

原文出處：英國藝術巨擘 David Hockney 逝世 各界哀悼痛失巨人

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