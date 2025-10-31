英國街坊老教練 "羽"時光同行數十載

有句話說，興趣可以陪伴我們一生，英國一名88歲阿公，就是很好的例子。他從小熱愛羽球，擔任羽球教練職涯已經65年，訓練過數千名年輕球員，在家鄉，當地人甚至以他的名字替體育館命名。而如今，儘管年逾八旬，他仍舊每天上場練習、親自指導後輩，展現對羽球的熱情。

身手矯健，在球場上架勢十足。

88歲羽球教練 貝德福：「我只是街坊的小教練，沒想到能見到國家隊教練，今天這些選手的水準，真的讓我很驚訝。」

英國這位88歲羽球阿公級教練，球齡已超過70年。相本、獎章與報導，記錄他一生對羽球的熱情。對他來說，做運動不單只是為了健康。

88歲羽球教練 貝德福：「我也喜歡藉此能幫助他人，因為很多人心情低落時 獨自來打球，我們給他們一些任務 他們很享受，結束後會說好開心 下周還要再來。」

在他家鄉，當地人甚至以他的名字命名體育館，就連英格蘭國家隊成員，也把他視為榜樣。提到退休，貝德福還沒有打算。

88歲羽球教練 貝德福：「我還要繼續努力 來吧。」

