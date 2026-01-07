英國要求馬斯克旗下 X 立即處理 Grok 生成私密深度偽造影像問題

火報記者 陳銳／報導

英國政府近日公開敦促馬斯克旗下社群平台 X，儘速處理其內建AI Grok 所衍生的大量私密「深度偽造」影像問題，相關內容多為在用戶引導下生成的未經同意影像，已在歐洲多國引發監管機構與政府高度關切。

據多家媒體報導，Grok 被用於生成大量未經當事人同意的女性及未成年人影像，部分內容涉及穿著暴露甚至具性暗示的畫面，引發社會輿論譁然。英國科技大臣利茲・肯德爾對此表示，這類內容「令人震驚」，並要求 X 必須立即採取行動，防止相關影像在平台上擴散。

廣告 廣告

相關影像多涉及女性與未成年人，部分帶有性暗示內容。英國科技大臣肯德爾直言此情況「令人震驚」。圖:istockphoto

肯德爾指出，任何人都不應承受在網路上看到自己私密影像被深度偽造並散播的傷害，尤其這類內容多數針對女性與女孩，具有明顯的貶抑與侮辱性質。她強調，英國不會容許此類行為持續存在，並直接點名 X 有責任迅速處理問題。

在英國政府發聲後，X 未立即對外回應，不過，X 的安全官方帳號表示，平台已刪除相關非法內容，並承諾將永久封鎖涉及製作與散播非法影像的帳號。X 也強調，任何使用或唆使 Grok 生成非法內容的行為，將與直接上傳非法內容受到相同處置。

英國法律明確規定，製作或散布未經同意的私密影像，以及任何形式的兒童性虐待內容，包括人工智慧生成的影像，皆屬刑事犯罪，同時，科技平台負有防止英國用戶接觸非法內容的法定義務，一旦發現相關內容，必須立即移除。

隨著事件延燒，英國通訊管理局 Ofcom 也已與 X 及其人工智慧部門 xAI 進行緊急接觸，要求說明平台目前採取的具體措施，以確保符合英國法律對用戶保護的要求。

此事件並非僅限英國，歐盟委員會也表示，已注意到 X 提供具爭議性的功能模式，並直指相關影像內容屬於非法範疇。法國官員已將 X 向檢察機關與監管單位檢舉，印度當局也要求平台提出說明。相較之下，美國監管機構目前尚未對此公開表態。