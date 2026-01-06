英國解密UFO報告 命令情報員取得外星科技

英國軍方曾下令情報員「取得外星科技」。（圖／東森新聞）





英國極機密報告公開！該國《資訊自由法》揭露的UFO報告指出，北愛爾蘭警方在2025年接獲多起離奇通報，民眾目擊夜空出現神祕光點組成「完美三角陣」。另份解密文件更透露，英國國防部曾在90年代對情報員下令，「務必取得外星科技」以強化國防。

目擊次數飆升 夜空出現完美三角陣

根據北愛爾蘭警方（PSNI）公開的報案紀錄，2025年的不明飛行物（UFO）通報數量顯著回升。其中最震撼的案例發生在阿馬郡（Armagh），多位民眾目擊三盞橘色光點在空中排成「完美三角形」，這些光點在短暫移動後隨即憑空消失。警方甚至在 999 緊急求救電話中，聽到報案人驚喊「UFO」後便斷訊，甚至機場與碼頭上空都有民眾透過諮詢專線反映發現不明物體。

儘管官方當時以「備查資訊」結案，但前國防部UFO調查員波普（Nick Pope）警告，實際的目擊次數可能遠高於官方紀錄。他直言，許多目擊者「怕被當成瘋子」或擔心不被重視選擇不報案，已知的報案次數可能只是冰山一角。愛爾蘭上空去年也出現大範圍的神祕光跡，雖然事後被指為佛州火箭發射的碎片，但頻繁的空中異象已引發社群高度關注。

極機密曝光 軍方下令取得外星科技

除了近年的報案紀錄，英國國家檔案館近期解密的1990年代文件更拋下震撼彈。文件揭露，當時的國防情報局（DI）曾對情報員下達明確指令：設法獲取「非地球產物」的先進技術。當時情報官員認為，既然全球各地都有具公信力的目擊報告，代表這些物體必然有事實基礎，且可能對國防構成潛在威脅。

報告中特別點出，1980年代的「藍道申森林事件」以及90年代初比利時的「黑三角飛行物」，都展現了人類科學無法解釋的推進能力，這些物體能長時間懸停，並瞬間加速至超音速，比利時的F-16戰機完全追不上。

情報官員在備忘錄中寫下：「如果這代表某種真實科技，我們必須取得它。」雖然軍方當時擔心談論外星人會引來嘲笑，私下卻極嚴肅評估如何攔截這些超出地球工程認知的神祕載具。

