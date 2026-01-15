英國警告避免前往以色列 義大利籲公民盡快離開伊朗

有居民告訴CNN ，德黑蘭的氣氛「極其沉重和緊張」。

英國外交部建議民眾，避免前往以色列進行非必要旅行。在此同時，義大利外交部今天（15日）發聲明指出，鑑於伊朗當前安全情勢，再次強烈呼籲公民盡快離開伊朗。（戚海倫報導）

美國有線電視新聞網CNN報導，義大利外交部表示，敦促公民離開伊朗，並且採取措施，保護在中東包括伊拉克和科威特的軍隊。西班牙也建議公民，使用一切可用手段離開伊朗，並且強烈建議不要前往伊朗。

漢莎航空宣布，由於美國總統川普正在權衡對伊朗的回應，將只營運往返特拉維夫和安曼的日間航班。

英國外交部發表聲明指出，地區緊張局勢加劇，建議民眾除了必要旅行以外，不要前往以色列部分地區和被占領的約旦河西岸。聲明中警告，緊張局勢升級，可能導致旅行中和其他不可預見的後果。先前英國外交部已經發出旅遊警告，建議民眾不要前往伊朗，英國政府也宣布，暫時關閉駐德黑蘭大使館。美國聯邦航空總署（FAA）宣布，除了國際民用航班起降，伊朗領空對所有航班關閉。