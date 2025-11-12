英國警方調查逾7年 破獲史上最大洗錢案 (圖)

其他人也在看
吳亦凡真的死了？網交叉比對官方公告解謎 真正死因令人震驚
前韓團 EXO 成員、前大陸頂流男星吳亦凡，近日再度捲入死亡傳聞風暴。中國社群平台上流出爆料，指他在監獄中「因長期絕食導致健康惡化而死亡」，消息一出瞬間引發全球關注，不少外媒也相繼報導，但目前尚無官方證實。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
「黃明志命懸一線！謝侑芯家屬急寄「綠色行李箱」 關鍵證物曝光了
馬來西亞警方正在調查歌手黃明志與已故台灣網紅謝侑芯的案件，案情進入關鍵階段。根據報導，若本週四前警方未能掌握新證據，將必須釋放黃明志。為協助調查進展，謝侑芯家屬已委託律師前往馬來西亞，並從台灣寄送疑似含有關鍵證物的綠色行李箱和兩部手機。這些物品先前曾被警方調查後歸還，現因可能與案件相關而再度提交。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團女特助「15萬就交保」 卓揆對法院撂重話：打擊一線執法人員士氣！
立法院今天進行施政總質詢，國民黨立委王鴻薇質詢時關注詐騙議題，她表示，跨國的太子集團洗錢高達好幾百億，在台灣的不法所得高達45億元之多，上周涉案人員陸續被羈押，但其中有一個畫面是一位特助在被交保後開懷燦笑，引起國內輿論的譁然。王鴻薇詢問，詐騙集團在台灣不法...CTWANT ・ 21 小時前
三重「6連霸里長」盜里民2千萬元房產以930萬元賤賣…遭收押禁見
新北市三重區五順里「6連霸」的前里長洪嘉仁，不僅學歷高且曾獲特優楷模；不料，如今卻被指控，涉嫌在於2022年任內協助一位年長里民辦理印鑑證明及補發土地權狀等事宜，騙取被害人補發的土地權狀，再藉里內發放物資需簽名蓋章，夾藏房屋買賣同意書等文件，取得對方親筆簽名及蓋章後，夥同周姓共犯將2處房產總約2千萬元以低於市價的930萬賤賣牟利。新北市地檢署與警方於5日拘提洪嘉仁與周男；複訊後，向法院聲請羈押禁見三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
花蓮馬太鞍溪暴漲！泥水灌入萬榮鄉 水利署長認錯了：是我們的疏忽
鳳凰颱風來襲，花蓮馬太鞍溪堰塞湖發布紅色警戒，因下游溪水暴漲，不僅馬太鞍溪便橋被淹沒，溪水泥流也灌入萬榮鄉社區，導致車輛被沖走。對此水利署長林元鵬坦承疏忽，導致堤防破口區無防護措施。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
闖輔大診間刺前校長 犯嫌積恨6年動機曝光｜#鏡新聞
持續帶您來關心這起醫療暴力事件，根據了解曾姓嫌犯其實是輔大哲學系的肄業生，6年前校長江漢聲，因涉嫌背信罪，遭檢方偵辦，當時曾姓嫌犯還參加罷課活動，而這回犯案動機，他也自己在臉書po文，疑似就是不滿江漢聲二審無罪，才會氣的拿美工刀，闖入醫院。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 18 小時前
肄業輔大生往江漢聲泌尿器官刺…輔大醫院怒：絕不寬貸
輔仁大學前校長、名醫江漢聲昨（11）日在天主教輔仁大學附設醫院看診時，遭曾姓男子（30歲）持美工刀砍傷右手腕、左腹部，當場在診間濺血，好在曾男馬上被保全壓制並被警方逮捕。對此，院方也已發聲明強調，江醫師經急救處理後沒有生命危險，呼籲社會嚴正看待醫療暴力問題。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
普發1萬入帳中！他「106萬全沒了」詐騙手法曝 好多人都上當
普發現金1萬元來了，詐騙集團也盯上這筆錢。內政部警政署165打詐儀錶板近日就分享一起案例，有人接到詐騙集團假冒郵局、檢警致電告知「普發1萬」被冒領，結果受害者依照對方指示行動後，損失106萬元，令他無奈又憤怒。而詐騙手法財損金額前五名，就包括了「假檢警詐騙」在內。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
菸蒂彈到手上！女騎士一句話 56歲男竟持雨傘「猛擊頭部」撕裂傷
新北市永和一名女騎士制止男子亂丟菸蒂，竟遭對方持雨傘狠毆！事發於10號下午4點多放學時段，56歲陳姓男子隨意丟棄菸蒂，還彈到女騎士手上，引起不滿。女騎士欲理論，沒想到換來男子失控持傘猛攻，導致她臉部多處受傷、眼周撕裂，所幸在呼救後，熱心民眾立即上前協助制伏嫌犯，經送醫縫合數針，目前並無大礙。警方已將陳男依傷害罪逮捕法辦。TVBS新聞網 ・ 1 天前
不只是朋友？ 大馬警長證實黃明志、謝侑芯「超友誼親密關係」
「護理系女神」網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，由於死因疑與大馬歌手黃明志有關，警方已經朝「謀殺案」進行偵辦，沒想到案情出現重大轉折，警方出面證實謝侑芯與黃明志有著「超友誼的親密特殊關係」。中時新聞網 ・ 1 天前
仙塔律師涉當「詐團軍師」 首開庭採無罪答辯
網紅「仙塔律師」李宜諪，涉嫌幫靈骨塔詐騙集團辯護時，當起「詐團軍師」，協助主嫌傳達變賣財產、洩密偵查進度，遭到檢方起訴，求刑1年以上有期徒刑。今天（11）日首度開庭，仙塔一早也現身法院，鏡頭前再次替自己喊冤，「在社會上總是難免被告」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
黃明志捲命案「謝侑芯代表首露面警局」… 行李箱等關鍵證物被「召回」
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，全案從猝死轉為謀殺偵辦，黃明志目前遭拘捕並延扣6天，原本大馬警方拘留延押至10日，但吉隆坡總警長拿督法迪爾當天下午證實，警方將繼續延押黃明志3天。此外，謝侑芯的家屬代表10日首度在馬來西亞露面，並將謝侑芯的行李箱及2支手機交給警方，上述物品是警方初期調查後交還謝侑芯家屬，如今警方再次將物品召回，相信將是案件的關鍵證物。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輔大醫院爆醫療暴力！泌尿科名醫江漢聲左腹、手腕遭刺 警方、院方發聲了
即時中心／徐子為報導新北市新莊輔仁大學附設醫院今（11）日下午驚傳醫療暴力事件，一名曾姓男子在泌尿科門診看診時，突然持美工刀攻擊前輔大校長、泌尿科名醫江漢聲。江醫師奪門逃出仍被刺傷手腕與腹部。警方獲報後趕抵現場，當場將曾男壓制逮捕，並查扣凶器。院方表示，江醫師經即時治療無生命危險，將依法追究責任並加強院內安全，確保醫護與病患安全。民視 ・ 23 小時前
《魷魚遊戲》男星「001號爺爺」性騷案大逆轉！上訴二審改判無罪
因《魷魚遊戲》飾演「001號爺爺」而紅遍全球的81歲資深男星吳永洙，原本在一審中因性騷擾指控遭判刑8個月、緩刑2年，今11日迎來關鍵二審判決。最新宣判卻發生大逆轉，法院撤銷原判，改判無罪，引發各界震驚與爭議。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
MLB/涉嫌打假球賺錢！守護者投手1549萬交保 護照被沒收
克里夫蘭守護者2名球員昨（10日）爆出打假球，圖利特定賭徒，其中歐提茲（Luis Ortiz）已在今天出庭，對於自己所面臨的指控完全否認，最終以50萬美元（約新台幣1549萬）交保，並且要交出護照，限制出境。中天新聞網 ・ 1 天前
海陸士兵不服管理怒推排長 勒頸嗆「不要出大門、我要弄死你」
CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導 桃園市龜山區海軍陸戰隊66旅一名張姓志願役上兵，今年3月間不服部隊傅姓中尉排長管教，竟將排長推摔在地，還勒住他的頸部嗆「我要弄死你」，經部隊報請桃園憲兵隊將張男移送偵辦；桃園地檢署全案偵結後，依《陸海空軍刑法》對上官施強暴恐嚇罪嫌起訴張男，並審酌張男入伍服役已超過4年，對上官竟施以暴行，因此建請法院從重量刑。 檢方指...匯流新聞網 ・ 3 小時前
北捷嬤再遭爆黑料！不止竊盜通緝，還雨傘攻擊「優先席女童」遭起訴
今年9月曾因捷運優先席攻擊「Fumi阿姨」的曾姓婦人，還有竊盜通緝在身，現被揭發前科不止於此，去年就曾揮舞雨傘打傷女童遭提告，今起訴出爐。造咖 ・ 2 天前
影/鳳凰襲台花蓮災情最新！馬太鞍溪便橋「消失」慘變河道
最新消息，受到鳳凰颱風東北季風共伴效應影響，花蓮縣幾乎是全台最先出現災情的縣市，今（11日）全縣也已停班停課，昨晚馬太鞍溪水位也暴漲，明利村的部分村民還緊急撤離，而今早馬太鞍溪便橋已經被全部淹沒變成河道，從鏡頭君的畫面看去，泥流滾滾的畫面相當驚悚，所幸沿岸村民都已及時撤走，目前無人因此傷亡，若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。中天新聞網 ・ 1 天前
詐騙18人逾9億元 餐飲公司負責人涉案遭拘提 20人移送北檢
北檢接獲檢舉，詐騙集團以假投資等方式詐騙18名被害人，總計金額逾新台幣9億元。經檢警蒐證查出，知名餐飲總公司蔡姓女負責人涉案、洗錢，北檢昨天（11日）指揮警方搜索蔡女住居所等32處，拘提蔡女等20名被告，今天陸續移送北檢複訊。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 小時前
輔大前校長江漢聲醫師看診遭人刺傷 檢聲請羈押被告裁准
輔仁大學附設醫院11日發生醫療暴力事件，輔大前校長江漢聲醫師在看診遭曾姓男子持美工刀攻擊刺傷。新北地檢署今天表示，經訊問曾姓被告，認為曾男涉犯殺人未遂、傷害、恐嚇及違反醫療法等罪嫌，因犯罪嫌疑重大且有反覆實施之虞，已聲請羈押禁見，新北地方法院下午裁准羈押，未禁見。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前