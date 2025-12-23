英國警方逮捕「氣候女孩」通貝裡

（德國之聲中文網）據英國社會運動團體“捍衛我們的陪審團”（Defend Our Juries）稱，瑞典活動家通貝裡周二（12月23日）在倫敦的一次親巴勒斯坦抗議活動中被英國警方逮捕。

該團體表示，通貝裡手持標語牌支持與“巴勒斯坦行動”（Palestine Action）有關的囚犯，警方根據《反恐法》將其逮捕。英國政府已將“巴勒斯坦行動”列為恐怖組織。

通貝裡為何被捕？

倫敦金融城警方（City of London Police）發言人表示，早些時候已有兩人因向建築物潑灑紅漆而被捕。

警方發言人在聲明中表示，不久之後，一名22歲的通貝裡也來到了現場。聲明指出，她因展示一塊支持被禁組織“巴勒斯坦行動”的標語牌，違反了《2000年反恐法》第13條，因此被捕。

巴勒斯坦活動團體“巴勒斯坦囚犯”（Prisoners for Palestine）表示，通貝裡當時手持標語，上面寫著：“我支持‘巴勒斯坦行動’的囚犯。我反對種族滅絕。”

包括聯合國機構委托的專家在內的一些專家曾表示，以色列在加沙的行為構成了種族滅絕。以色列堅決否認這一說法。

通貝裡此前曾公開聲援絕食抗議者，這些人在獄中等待審判，因為他們對“巴勒斯坦行動”表示了支持。

“捍衛我們的陪審團”稱，周二的抗議活動針對的是一家保險公司使用的大樓。據該團體稱，該公司為以色列國防公司埃爾比特系統（Elbit Systems）的英國分公司提供服務。

該團體表示，他們的宗旨是，揭示法律程序對付那些出於良知而采取行動的人士。“捍衛我們的陪審團”特別聲援“停止石油”（Just Stop Oil）和“絕緣英國”（Insulate Britain）的氣候活動家，以及那些反對政府取締“巴勒斯坦行動”的人士。

為何“巴勒斯坦行動”被禁？

2025年6月，在活動人士闖入空軍基地後，英國內政部宣布計劃將“巴勒斯坦行動”列為恐怖組織。

該組織破壞了兩架皇家空軍空客A330 MRTT加油機，向引擎噴灑紅漆。政府稱造成的損害已超出抗議範疇，並對國家安全構成了嚴重風險。

被定性為恐怖組織意味著，公開支持該組織、展示其標志或表達對其的支持均屬刑事犯罪。

這一決定引發了爭議，並受到公民自由團體的挑戰，他們認為該組織的行動構成了刑事破壞，而非恐怖主義。

