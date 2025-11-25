英國議員質詢BBC高層人物的五個關鍵時刻

[Getty Images]

一份洩漏的備忘錄引發了人們對英國廣播公司（BBC）內部存在偏見的質疑，包括BBC主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）在內的五位BBC高層接受了英國議員們長達三個多小時的質詢。

此前，BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）和BBC新聞主管黛博拉·特內斯（Deborah Turness）因《廣角鏡》（Panorama）節目剪輯美國總統特朗普2021年演講的部分內容於本月初辭職。

這份備忘錄由《每日電訊報》洩漏並公佈，其中重點指出了這一剪輯之處。備忘錄的作者普雷斯科特（Michael Prescott）是周一（11月24日）接受英國議員質詢的人員之一。

普雷斯科特與他的前BBC外部編輯顧問同事卡洛琳·丹尼爾（Caroline Daniel）一同出席了議會文化、媒體和體育委員會（CMS）的質詢。 BBC主席薩米爾·沙阿以及董事會成員羅比·吉布爵士（Sir Robbie Gibb）和卡羅琳·湯姆森（Caroline Thomson）也出席了質詢。

「BBC確實需要做些什麼」

曾任《星期日泰晤士報》政治編輯的普雷斯科特在被問及是否認為BBC存在製度性偏見時，明確表示：「不，我不這麼認為。必須明確的是，BBC的很多工作都是世界一流的。」

但他指出，BBC在處理編輯問題方面存在一些問題，並補充說：「BBC過去沒有將這些問題視為系統性根源，我希望他們能夠改變。」

他還補充說：「BBC確實需要做點什麼。」

普雷斯科特表示，他撰寫這份備忘錄「是因為我是BBC的堅定支持者」。但他強調，存在一些「初期問題」尚未解決。換句話說，他認為一些處於早期階段的問題沒有得到妥善處理。

他特別提到了BBC事實核查部門在2024年發布的一篇現已刪除的報道，該報道錯誤地指出少數族裔支付的汽車保費更高。

普雷斯科特表示，這篇報道被證實「完全不實」，並稱發布這樣的報道「極其糟糕」。他還補充說，這篇報導存在「多層次」的編輯失誤，而且顯然沒有對事件經過和原因進行調查。

沙阿：我們道歉太遲了

沙阿在向委員會作證時，首先向所有信任BBC的人、電視牌照費繳納者以及BBC員工道歉，他說：「我對所犯的錯誤深感遺憾。」

此前，他已向委員會道歉，BBC也已向特朗普道歉。

沙阿承認，在董事會層級得知特朗普演講剪輯問題後，本應更早採取行動。

委員會獲悉，曾為BBC董事會撰寫內部報告的前《新聞之夜》記者大衛·格羅斯曼（David Grossman）於1月份首次指出了這一剪輯問題，隨後在5月份進行了進一步討論。

沙阿說：「現在回想起來，我認為我們應該更早做出（回應的）決定，在5月份就應該做出決定。」

他告訴委員會，BBC新聞主管特內斯原本希望更早就該剪輯問題道歉，但他認為這「不夠」，因為真正的問題是，特朗普的演講給人留下了「鼓勵暴力行動」的印象。

「我認為問題在於我們的反應速度，為什麼我們反應不夠迅速，」他補充，「我們本應追查到底，徹底查清真相，而不是像現在這樣等到事情鬧得人盡皆知才採取行動。」

當被問及董事會是否施壓要求延後道歉時，他斷然否認。

沙阿誓言將繼續留任，以解決這些問題。

BBC主席薩米爾·沙阿表示，他曾敦促蒂姆·戴維不要辭職。 [House of Commons]

對道歉有意見分歧

曾在BBC工作至2012年，今年以非執行董事回歸的湯姆森也談到了BBC道歉的時機。

她說，董事會成員和特內斯之間就BBC是否應該為剪輯本身或其影響道歉存在「持續且尖銳的意見分歧」。

湯姆森告訴委員會，她認為剪輯對美國總統的演講內容造成了「誤導性」的印象。

她補充說，新聞主管們仍然堅持認為，由於特朗普當天講話的內容，剪輯所傳達的印像是正確的。她說：「他們認為剪輯是合理的，但剪輯過程應該更加透明。」

羅比爵士告訴委員會，問題的關鍵在於「是否存在嚴重錯誤」。

他說，他認為剪輯給人一種印象，即特朗普的演講是在號召民眾拿起武器，並補充說，這「違反了編輯政策」。

沙阿曾敦促戴維不要辭職

當被問及是否曾試圖阻止戴維辭職時，沙阿回答說：「的確如此。」

他稱讚特內斯的行為「高尚」且「恰當」，並重複了她「責任到此為止」的說法。

但談到戴維時，他說：「我希望，董事會也希望，總裁不要辭職。我們始終對他充滿信心。」

他補充說：「我很遺憾失去他。」

沙阿還告訴委員會，總裁一職「對個人來說責任中大」，他「傾向於在未來找到新任總裁後重組執行團隊」。

BBC於週一正式啟動了新總裁的招聘工作，招聘廣告已在其招聘網站上發布。

沙阿告訴議員們：「我們在考察總裁候選人時，會考慮到會設立一位副總裁，主要負責新聞工作。」

羅比·吉布稱自己被「武器化」了

羅比曾在BBC工作超過20年，還擔任過前保守黨首相特蕾莎·梅的傳播總監。他被問到如何克服自身偏見。

「我的骨子裡就帶著公正，」他告訴委員會，並表示這種公正在他1991年加入BBC時就被「灌輸」在心。

他說，覺得自己因為外界對他的看法而被「武器化」了。在聽證會上，當被問及羅比時，沙阿表示他「絕對信任」羅比爵士。

羅比也駁斥了有關洩漏備忘錄是「董事會精心策劃的政變」的說法，稱其「完全是無稽之談」。

「這對其他在各自領域都德高望重的董事會成員來說也是一種極大的冒犯。」他補充道。