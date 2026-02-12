英國護照寫這字遭拒入境！她揭：差點被遣返

▲住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀昨（11）日晚間發文透露，她帶一家人包括英國婆婆興奮回台灣，卻發生婆婆落地、無法入境台灣的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

[NOWnews今日新聞] 住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀昨（11）日晚間發文透露，她帶一家人包括英國婆婆興奮回台灣過年，卻發生婆婆落地、無法入境台灣的狀況！根據海關表示，由於婆婆護照屬於"British subject"（英國臣民）類型，無法適用英國一般護照免簽入境。然而，外交部網站上卻完全沒有註明，機場的移民署人員也都沒有頭緒，甚至沒人看過英國臣民護照，導致婆婆必須轉飛往香港的台灣辦事處補辦簽證，她雖沒有要責怪英國的華航地勤的意思，卻仍非常無奈。

官芷儀昨晚發文表示，一家大小在台灣落地時，80幾歲的婆婆不停誇食物與服務的人都很好，且雀躍地往海關那邊去，已過關的家人則在另一邊等待，但看了許久，婆婆就是沒出來，最後詢問才知道，婆婆的英國護照跟現在看到的護照不一樣！

官芷儀透露，婆婆的護照寫了「臣民」，而這種護照持有的人非常少，只有1949年前在愛爾蘭出生的人才會有，而且無論待在英國多久，一輩子都會是這種護照。這跟以前英國殖民愛爾蘭有關，總歸一句就是這種護照無法入境台灣，是需要簽證的。

官芷儀認為，這件事很無奈，因為英國網站與台灣的網站是寫英國護照可以免簽，沒有寫「臣民護照」需要簽證，也因此一家人在英國要出發時，華航櫃檯沒有人發現這護照是需要簽證、沒簽證上不了飛機的！加上婆婆雖然在愛爾蘭出生，但除了小時候在那邊長大，一輩子都在英國，用英國臣民護照去了世界各地，在歐洲從來沒有遇過任何問題，包含美國、澳洲、紐西蘭、日本、香港、新加坡，怎樣也沒想到進不了台灣。



官芷儀表示，移民署的人自己其實也不知道，連要申請怎樣的簽證也不知道，婆婆沒有辦法落地簽，沒有辦法補簽，各種方法都沒辦法，工作人員全部都是第一次聽到這種護照。甚至，本來要原班機將婆婆遣返英國，最後決定明天飛香港，到香港的台灣辦事處申請簽證。當然額外的費用都得自費。她只希望婆婆能順利抵達台灣，趕上台灣的過年。

英國多種護照 入境台灣須注意

事實上，根據英國政府網站gov.uk，英國國籍分為6種，大致可翻譯為：公民、領地公民、海外公民、臣民、國民（海外）、保護人。而在該網站「護照＞海外旅行＞台灣」的旅遊建議頁面上，可以看到「入境規範」的段落寫著：「此資訊僅提供給持有公民護照的英國人參考」，並在「簽證規範」部分寫著「可免簽拜訪台灣達90天」。

馬克太太後續也補充，她聯繫了在台英國辦事處，辦事處的人傻眼之餘，也協助他們想要跟台灣這邊證明婆婆是英國人，就是英國公民，享有公民所有權利等，並提出婆婆資料，證明是因為歷史關係，才會上面有"subject"。不過，對方仍直接說，上面就是寫"subject"所以沒辦法。因此，即使英國這邊可以證明，還是因為這個"subject"無法入境。

值得注意的是，駐英國台北代表處網站上另有註明，入籍英國的香港人所持有的所謂BNO護照，也並不適用英國護照免簽證入台規定。因此，民眾若持有外國護照，類型，仍應特別注意種類，以免不適用一般簽證規範。

