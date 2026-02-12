英國護照寫這字遭拒入境！她揭：差點被遣返
[NOWnews今日新聞] 住在英國的台灣網紅「馬克太太」官芷儀昨（11）日晚間發文透露，她帶一家人包括英國婆婆興奮回台灣過年，卻發生婆婆落地、無法入境台灣的狀況！根據海關表示，由於婆婆護照屬於"British subject"（英國臣民）類型，無法適用英國一般護照免簽入境。然而，外交部網站上卻完全沒有註明，機場的移民署人員也都沒有頭緒，甚至沒人看過英國臣民護照，導致婆婆必須轉飛往香港的台灣辦事處補辦簽證，她雖沒有要責怪英國的華航地勤的意思，卻仍非常無奈。
官芷儀昨晚發文表示，一家大小在台灣落地時，80幾歲的婆婆不停誇食物與服務的人都很好，且雀躍地往海關那邊去，已過關的家人則在另一邊等待，但看了許久，婆婆就是沒出來，最後詢問才知道，婆婆的英國護照跟現在看到的護照不一樣！
官芷儀透露，婆婆的護照寫了「臣民」，而這種護照持有的人非常少，只有1949年前在愛爾蘭出生的人才會有，而且無論待在英國多久，一輩子都會是這種護照。這跟以前英國殖民愛爾蘭有關，總歸一句就是這種護照無法入境台灣，是需要簽證的。
官芷儀認為，這件事很無奈，因為英國網站與台灣的網站是寫英國護照可以免簽，沒有寫「臣民護照」需要簽證，也因此一家人在英國要出發時，華航櫃檯沒有人發現這護照是需要簽證、沒簽證上不了飛機的！加上婆婆雖然在愛爾蘭出生，但除了小時候在那邊長大，一輩子都在英國，用英國臣民護照去了世界各地，在歐洲從來沒有遇過任何問題，包含美國、澳洲、紐西蘭、日本、香港、新加坡，怎樣也沒想到進不了台灣。
官芷儀表示，移民署的人自己其實也不知道，連要申請怎樣的簽證也不知道，婆婆沒有辦法落地簽，沒有辦法補簽，各種方法都沒辦法，工作人員全部都是第一次聽到這種護照。甚至，本來要原班機將婆婆遣返英國，最後決定明天飛香港，到香港的台灣辦事處申請簽證。當然額外的費用都得自費。她只希望婆婆能順利抵達台灣，趕上台灣的過年。
英國多種護照 入境台灣須注意
事實上，根據英國政府網站gov.uk，英國國籍分為6種，大致可翻譯為：公民、領地公民、海外公民、臣民、國民（海外）、保護人。而在該網站「護照＞海外旅行＞台灣」的旅遊建議頁面上，可以看到「入境規範」的段落寫著：「此資訊僅提供給持有公民護照的英國人參考」，並在「簽證規範」部分寫著「可免簽拜訪台灣達90天」。
馬克太太後續也補充，她聯繫了在台英國辦事處，辦事處的人傻眼之餘，也協助他們想要跟台灣這邊證明婆婆是英國人，就是英國公民，享有公民所有權利等，並提出婆婆資料，證明是因為歷史關係，才會上面有"subject"。不過，對方仍直接說，上面就是寫"subject"所以沒辦法。因此，即使英國這邊可以證明，還是因為這個"subject"無法入境。
值得注意的是，駐英國台北代表處網站上另有註明，入籍英國的香港人所持有的所謂BNO護照，也並不適用英國護照免簽證入台規定。因此，民眾若持有外國護照，類型，仍應特別注意種類，以免不適用一般簽證規範。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
高金素梅老巢被掀？張育萌揭她多年來「有系統」狂領補助
賴瑞隆民調大贏！葉元之揭關鍵原因：不信柯志恩低於40%
藍白軍購立場分歧？郭正亮示警：不要以為永遠都是你的票
其他人也在看
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
明變天「半個台灣炸雨彈」！除夕又2波東北季風接力 春節天氣曝光
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
梁朝偉機場眼神死 劉嘉玲一旁「吃瓜」笑翻全網
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
明起變天！半個台灣雨彈猛炸 過年天氣一次看懂
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
胸前挖空全看光！侯佩岑「首登春晚」嗨喊：很像回家
不是黃國昌！邱毅預言高金素梅之後「這2人成賴清德目標」：就是殺雞儆猴
無黨籍立委高金素梅爆出涉貪風波，今（11）日凌晨偵訊期間因身體不適送往台大醫院掛急診，前立委邱毅表示，對高金素梅這樣已經60幾歲的人來說，疲勞偵訊無異於刑求逼供，痛批總統賴清德意在殺雞儆猴、製造寒蟬效應的同時，斷言國民黨立委羅智強、陳玉珍將會是下一個目標。邱毅透過臉書痛批，民進黨政府天天喊著民主、自由、人權，卻對一個60幾歲的人進行馬拉松式的疲勞偵訊，根本就......
阿嬤煮菜沒放鹽「檢查卻全紅字」！營養師一看菜單秒懂 大家都被騙了
前幾天在診所衛教室，一位阿姨拿著她的飲食紀錄給營養師看。她很委屈地說：「我煮菜都沒放鹽巴了，為什麼抽血報告數值還是不好？」吃對營養所｜建銘營養師仔細一看，雖然沒放鹽，但為了讓孫子愛吃，她的滷肉加了大量醬油膏，炒菜最後都習慣淋一圈蠔油提鮮。這就是典型的味覺陷阱！ 味覺大騙局：不鹹、不辣、不刺喉 鈉反而更高 我們常以為「鹹＝高鈉」，但其實很多「不鹹、卻很鮮甜」的調味料，鈉含量比鹽巴還可怕。 ▲紅燈區（盡量少用）第一名是「味精」，含鈉量是白醋的1700倍！再來是大家最愛的「蠔油」跟「豆瓣醬」，因為它們加了糖、勾了芡，濃郁的口感會讓你忘記它其實超鹹，一不小心就加過量。 ▲黃燈區（控制用量）蕃茄醬、甜辣醬。這些通常也是「高糖＋高鈉」的組合，沾一點點就好，不要淋滿。 ▲綠燈區（放心使用）多利用白醋、烏醋（鈉含量相對低很多），還有台灣在地好買的蔥、薑、蒜、九層塔、香菜、檸檬。當香氣足夠，大腦就會覺得滿足，不需要那麼多鹹味。 不用戒蠔油 但這個小動作能救你的血管 吃對營養所｜建銘營養師強調，改變飲食習慣很難，所以不會叫你馬上丟掉蠔油。但從今天開始試試看：「把湯匙換小一點」，或是「改用沾的，不要用淋的」
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
高金素梅政治生命倒數？她驚爆集體潰敗序曲：剉著等
針對無黨籍立委高金素梅涉貪案，作家趙曉慧說，高金與國民黨以為可以鬆口氣好過年，這是大錯特錯了，接下來將「挫著等」；她也說，高金在寒風中等待的下一次傳喚，這不只是政治生命的倒數計時，更是舔共叛國者在2026戰場上集體潰敗的序曲。
「北一女神」蔡瑞雪變了樣！10連發近照曝光 網驚：差點認不出
女星蔡瑞雪曾就讀北一女中，從學生時期就擁有「北一女神」稱號。近日她在IG分享多張辣照，顯示外型「變了樣」，讓網友看了驚呼連連。
秦始皇為何一生未立皇后？民間流傳：其實他是在等一個人，卻沒等到
秦始皇嬴政橫掃六國，建立了中國歷史上第一個中央集權帝國，成就千古一帝霸業，但他一生最大的歷史謎團，竟是終身不立后。坐擁天下權勢，後宮佳麗三千，為何最重要的皇后之位始終懸空？這不僅是帝王心術的考量，民間更盛傳與一名神秘女子「阿房女」有關。這段未解的後宮懸案，或許藏著這位霸主內心最深層的等待與缺憾。（記者唐家興）
威力彩頭獎上看13.5億！命理師點名「天福星」加持4生肖
（生活中心／綜合報導）威力彩頭獎連續30期槓龜，下一期開獎頭獎累積金額預估上看13.5億元，若一注獨得，將成為 […]
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
又要變天！明冷氣團強襲北台 除夕鋒面恐再報到
（記者許皓庭／綜合報導）今（10）日清晨受強烈輻射冷卻影響，花蓮鳳林出現攝氏 7.5 度全台最低溫。中央氣象署 […]
4生肖、4星座財運噴發！有望抱走威力彩13.5億 命理師：這時辰去買最旺
威力彩頭獎連續30期摃龜，獎金累積上看13.5億元。命理專家小孟老師在臉書分享本週財運最旺4生肖、4星座，以生肖來看，分別是虎、狗、馬、蛇，有望抱回頭獎，更加碼分享旺財秘訣，例如下注前，在口袋依序放入鑰匙、千元大鈔，有助於開啟財庫。
剛降評就認錯買回？封關日三大法人20.7億元狂砸「這檔」 外資、投信、自營商都掃瘋了
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導台股加權指數今（11）日收盤33,605.71點，漲532.74點，漲幅1.61%，三大法人合計買超578.25億元，觀察今日三大法人買超個股...
進口車零關稅，業界最新車價評估 他曝一慘況：國產送醫、純電進殯儀館
台美關稅談盤結果上月千呼萬喚始出來！台灣對等關稅從20%調降為15%，且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN），行政院副院長鄭麗君10日晚間率領談判團隊赴華府，與美國貿易代表署進行最後一次協商。但國民黨立院黨團揭露，美國進口汽車恐降至「零關稅」。對於美國進口車零關稅的影響，YouTuber「Cheap」10日在臉書指出，業內人士預估車價大幅降價的可能性不高。 ......
S媽護產防具俊曄3／「台北信義」成是非之地 徐家不願具俊曄續住大S生前豪宅
關於S媽過去種種的情節，本刊早前曾經報導，也曝光後來大S和具俊曄結婚時，為了撫平S媽的爆炸情緒，假裝演了一齣有簽「婚前協議」的夫妻大戲，大S更把豪宅「國家藝術館」過戶到S媽名下；只是夫妻倆居住的「台北信義」後來也成為是非之地，徐家並不願意具俊曄留在那裡。