英國貝宜公司建造衛星群「成功進入低軌道」 將為國防、安全部門提供監偵情報

英國BAE Systems（貝宜系統）公司日前成功建造的衛星群，已經成功發射進入低軌道，貝宜指出，將為國防、安全和民用部門提供英國太空情報、監視和偵察，增強國家應對現代威脅的防護能力。

貝宜表示，三顆由貝宜系統公司設計並建造的Azalea無線電頻率（RF）衛星，已於2025年11月28日透過Exolaunch公司，搭載SpaceX的「Transporter-15」共乘任務成功發射，在格林威治時間23時05分至04時55分之間的前三次通訊機會中，地面站已成功與這些英國製造的衛星建立聯繫。

貝宜表示，這標誌著該公司自主出資的Azalea任務邁出了關鍵一步—三顆衛星將在離地350英里的軌道上編隊飛行，利用其超寬頻無線電頻率感測器對地球上的無線電訊號進行遠距離監測與地理定位；與它們共同運行的還有一顆合成孔徑雷達（SAR）衛星，該衛星可穿透雲層生成地表圖像，這顆由芬蘭公司ICEYE建造的衛星同樣通過「Transporter-15」任務發射，與前三顆衛星共同構成具備先進多源感知能力的四星集群。

貝宜提到，該衛星集群將在太空直接處理無線電頻率與合成孔徑雷達數據，其設計目標是將可執行情報近乎即時地傳遞給陸、海、空領域的決策者，協助他們保護武裝部隊、維護國家關鍵基礎設施安全，並偵測海上非法活動，在未來數月內，貝宜系統公司將測試這種無線電頻率與合成孔徑雷達數據融合的新模式，並與客戶攜手探索包含情報搜集與災害救援在內的多種應用場景。

貝宜系統公司數位情報業務集團常務董事湯普森（Andrea Thompson）表示，「建基於過去數十年在國防、安全和航太創新領域的積累，我們的Azalea任務凸顯了太空在國防與國家安全中的關鍵作用。它為我們提供了觀測地球的獨特視角，使我們能更透徹地理解並應對當今複雜的威脅局勢」。​

湯普森說，這項尖端技術旨在把近乎即時的太空觀測洞見直接傳遞給使用者，賦予他們做出明智決策的能力，以助力保護英國及其盟友。對於團隊為提升英國太空實力所作出的貢獻，我感到無比自豪。

每顆約重150公斤的無線電頻率衛星，搭載由貝宜系統公司自主設計、研發、建造與運營的「Azalea增強型軟體定義無線電系統」，該設備運用人工智能技術，能在衛星上精準處理無線電頻率及合成孔徑雷達數據，將其轉化為可執行情報並安全傳回地球，如同智慧型手機作業系統更新，該載荷可在軌道運行期間遠端快速重新配置，確保Azalea系統始終處於太空技術前沿，以滿足未來客戶任務需求。

這些衛星將以每秒約7.6公里的速度運行，每90分鐘環繞地球一周。英國航天局董事長貝特（Paul Bate）表示，Azalea衛星群的成功發射，將提升來自太空的先進情報獲取能力，有助於滿足全球民用、國家安全與防務領域客戶日益增長的需求；這批運用人工智能將原始數據轉化為可執行情報的新型衛星，標誌著貝宜系統公司對英國航太產業一項重要且值得肯定的投資。該產業在推動經濟增長與保障國家安全方面發揮著至關重要的作用」。​

