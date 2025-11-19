英國農村驚見150公尺長垃圾山！ 清理費用恐耗盡「一整年預算」

英國農村驚見150公尺長垃圾山。圖／Calum Miller

英國牛津郡（Oxfordshire）一處鄉村近日驚現一座龐大的「垃圾山」，疑似非法業者傾倒工業廢料，形成長達150公尺、高達12公尺的垃圾堆。地方議員指出，若要清除這座垃圾山，恐需耗資2,500萬英鎊（大約新台幣10億元），相當於當地議會一整年的預算。

根據《BBC》報導，這座垃圾山僅在數週內便形成，遍布河流與田野之間。議員米勒（Calum Miller）懷疑，背後可能有犯罪集團精心策畫，將大量工業廢料傾倒於農村地區，非法收取高額費用，對土壤、水源及空氣造成嚴重破壞。

廣告 廣告

米勒進一步指出，這座垃圾山可能帶來3大環境風險：其一，廢棄物可能被沖入水道；其二，下雨時，廢棄物中的有毒物質會滲入水中；其三，垃圾中的化學物質可能引發火災，後果不堪設想。他呼籲環境部門立即展開清理行動，並追查相關犯罪集團。

牛津大學高級廢棄物管理研究員馬盧夫（Amani Maalouf）也警告，一旦垃圾接觸水分，塑膠微粒與包裝殘留物等污染物將擴散至土壤，對環境造成長期影響。

英國環境署表示，對此非法傾倒事件感到憤慨，早在7月就發出停止命令，一旦發現有垃圾傾倒風險，將立即封鎖現場，以防更多垃圾被傾倒。目前相關調查已擴大，希望盡快將肇事者繩之以法。

近年全英國「垃圾犯罪」問題日益嚴重，《Sky News》報導指出，受雇非法倒垃圾的業者不需進行垃圾分類，也免繳稅，迅速牟取暴利，也因政府法律執行不力，導致環境屢遭破壞。

統計顯示，每年英格蘭約有五分之一的垃圾遭非法處理，約3,400萬噸垃圾被隨意傾倒，相當於400萬個垃圾箱。



回到原文

更多鏡報報導

川普被問淫魔電郵案崩潰飆罵記者「閉嘴！」 再爆曾幫前總統「服務」掀熱議

中國男無下限！淺草寺大喊「鬼子」...下秒投冥紙求籤 網友怒了

世紀殺人魔逃亡30年遭逮！破案關鍵竟是他的「超迷你生殖器」 警方曝真實尺寸