英國返台買陸航空轉機遭拒 苦主嘆：沒有辦台胞證

搭乘國際航班轉機返台，若未注意航空公司國籍與轉機規定，恐怕會面臨無法登機的窘境。有女子自英國搭乘大陸航空公司班機返台，規劃於芬蘭轉機，卻因缺少台胞證而被拒絕登機，此事引發網友熱烈討論，更有網友驚呼「長知識了」。

搭乘國際航班轉機返台，若未注意航空公司國籍與轉機規定，恐怕會面臨無法登機的窘境。（示意圖／pixabay）

一名女網友在社群平台Threads發文透露，妹妹日前從英國購買大陸某航空公司機票準備返台，行程安排在芬蘭進行轉機。未料，當妹妹在芬蘭準備登機時，卻因為沒有持有台胞證而遭到拒絕登機。貼文曝光後引發大量討論，有網友分析，女子購買的機票路線，應該是從芬蘭過境中國大陸後再飛往台灣，因此必須持有台胞證才能順利轉機。

海峽交流基金會明確規定，台灣民眾自第三國前往中國大陸機場轉機返台，或者自台灣搭機赴中國大陸機場轉機前往第三國，依據大陸相關規定，必須持有效期內之「台胞證」。

有經驗的網友紛紛留言分享類似遭遇，其中一人表示，去年從東京飛往倫敦時，在大陸轉機可以當場辦理一次性台胞證。另一名網友則分享，有身分證也可以處理，因為能在落地時馬上申請台胞證，但他曾經從洛杉磯飛台灣，要在廈門轉機，結果因為沒有台胞證也沒身分證，最終無法登機。

另外，還有內行網友提醒，規劃轉機行程時必須考慮這些細節，要飛往哪裡就要有當地的簽證。只要是到大陸轉機，一定要有台胞證；在美國轉機就要有ESTA，各個國家的規定都一樣，民眾出國前務必確認清楚。

