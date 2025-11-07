英國邱園千禧種子庫迎25週年 守護綠色基因打造最後保險箱

上萬個玻璃罐內，封存來自世界各地的野生植物種子，英格蘭南部的威克赫斯特莊園地底，一座強化冷凍庫日夜運轉；這裡由英國皇家植物園邱園管理，從2000年啟用以來，已成為全球最大的植物種子保存中心。

邱園千禧種子庫館長希克莫特說：「我們的大多數收藏都在這個房間裡，這裡沒有特別控制濕度，但溫度維持在零下20度，我們所有的收藏都密封在玻璃罐或鋁箔袋中，這裡可能是世界上生物多樣性最高的地方。」

這座種子庫與全球100國、279個研究機構合作，從馬達加斯加的熱帶雨林到北極地區的苔蘚，採集並保存野生植物的基因樣本，形成全球最龐大的種子資料庫。

邱園千禧種子庫資深研究員布蕾曼表示，「當我們的合作夥伴從野外採集到植物種子後，會將一部分送到我們這裡，這些種子來自世界各地，目前正進行乾燥處理，乾燥是延長種子壽命的第一步，能讓它們在保存中，維持更久的生命力。」

每批種子抵達後，經過乾燥、清洗，再進入發芽實驗室；研究人員模擬自然環境，進行發芽測試，確保它們仍具有活性，才能正式進入冷凍庫保存。

邱園千禧種子庫發芽專家戴維絲指出，「在這個案例，種子發芽率非常好，我們可以看到胚根已經從種子中伸出來，這代表它們已經存活，我們只要每週取出發芽的種子，並進行計算，直到測試結束，或認為不再有種子發芽為止。」

截至2025年，千禧種子庫已保存4萬多種植物、超過25億顆種子。面對氣候危機與棲地喪失，它被視為人類為自然留下的「最後備份」。

如今種子庫不僅是保存中心，更是復育基地，團隊利用保存的種子參與全球棲地修復計畫，讓原生植物重返自然，恢復生態平衡。

邱園千禧種子庫保存主管拉絲蒂說：「生物多樣性正在喪失，但我們也取得一些成功，目前正大力推動生態修復工作，透過與種子庫合作，我們可以更好地完成修復工作，確保未來的棲地擁有足夠物種豐富度，讓我們能在未來應對一系列極端炎熱氣候。」

為紀念25週年，皇家植物園啟動「種子未來基金」，投入3000萬英鎊推動國際保存與復育研究；從微小的蘭花到高聳的棕櫚，這座種子庫是人類守護自然、延續生命的承諾。