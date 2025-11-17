英國鄉村驚見150公尺長垃圾山 非法傾倒成巨型汙染源

英國東南部牛津郡一處寧靜的鄉村，近日竟出現一條長達150公尺的非法垃圾堆置區，位置介於道路與農地之間。堆積的垃圾最高達10公尺，宛如一座突兀的垃圾山。

地方政府無力處理 清運費恐超過年度預算

地方議會指出，若要清除這批垃圾，所需經費可能連年度預算都不足，已向中央政府尋求支援。民間組織表示，有特定團體在此非法傾倒垃圾，短短1個月便累積成如今規模，但地方當局卻無法有效制止。

居民擔憂環境風險 法院與環境署介入

當地居民透露，今年9月就注意到垃圾堆，一旦廢水流入附近河川，恐引發嚴重環境危害。目前法院已下令禁止民眾進入該區6個月，環境署也介入調查，以追查背後的非法傾倒者。

OXFORD, UNITED KINGDOM - NOVEMBER 16: A view of a massive mound of illegally dumped rubbish has turned a field near Kidlington, Oxfordshire, into what locals call an "environmental disaster unfolding before everyone's eyes," on November 16, 2025, in Oxford, United Kingdom. The heap of waste stretching roughly 150 metres (490 feet) in length and rising around 6 metres (20 feet) high has appeared on land between the River Cherwell and the A34, drawing outrage from residents and campaigners demanding urgent action. (Photo by Yunus Dalgic/Anadolu via Getty Images)

一份英國最新報告指出，有組織犯罪集團每年在鄉間地區非法傾倒數百萬公噸垃圾，使類似事件層出不窮。