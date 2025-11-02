英國鄭捷？劍橋郡一列火車「2男持刀大開殺戒」 多人受傷送醫

即時中心／林耿郁報導

最新消息，英國劍橋郡一列火車上發生疑似恐攻事件，當地時間晚間7點多，有2名男子持刀向車廂內的乘客發動襲擊，造成多人被刺傷。目前嫌犯已經被捕，但尚不清楚到底有多少人受傷。

綜合外電報導，這起火車兇殺事件，發生在劍橋郡亨廷頓的一列火車上。當地時間1日晚間7點39分（約台灣時間2日凌晨3點39分），有民眾報案稱「許多人在火車上被刺傷」，大隊警消立刻趕赴亨廷頓火車站，甚至連空勤單位都出動直升機準備救援。

目前兩名嫌犯已經遭到逮捕，另有「多名」傷者被送醫治療，詳細死傷數字仍不明朗。

至台灣時間上午8點截稿時，包括亨廷頓火車站周邊仍被管制，多條火車路線也暫停營運。

英國官方呼籲民眾如非必要，暫時不要搭乘火車，更不要發表臆測與恐慌言論，以免增加更多混亂。









