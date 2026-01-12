英國醫療專家：身體健康指數好好做體檢 不要亂問AI

英國健康專家指出，許多人會詢問AI相關健康數據摘要，不過AI往往給出的都是錯誤的答案，令人相當憂心。

英國「衛報」日前調查發現，Google的AI摘要，含有錯誤且具誤導性的醫療相關資訊，可能使用戶面臨健康風險。雖然Google已經移除部分醫療相關的AI摘要，不過專家發現，如果以換個方式來詢問，仍然會出現令專家憂心的AI摘要。（葉柏毅報導）

在「衛報」刊出的一個據稱「令人震驚」的案例中指出，Google 提供關於重要肝臟功能血液檢測的錯誤資訊，可能導致患有嚴重肝病的人，誤以為自己健康無虞。

「衛報」發現，在 Google搜尋「肝臟血液檢查結果的正常範圍」時，Google AI摘要出現誤導性資訊，只提供大量數字，但缺乏背景說明，也沒有考量到患者的國籍、性別、族裔或年齡差異。

廣告 廣告

在這項調查刊出後，Google 已經移除了「肝臟血液檢查結果的正常範圍」，以及「肝功能檢查結果的正常範圍」兩項搜尋詞的英文AI摘要。

英國「肝臟信託基金會」通訊與政策總監「赫布迪奇」對於Google移除部分AI健康摘要表示樂見，不過她也指出，用戶如果以不同的方式提問，仍然可能會出現具誤導性的AI健康摘要。

Google目前擁有全球搜尋引擎市場91%市占率，它們表示，正在檢視「衛報」所提供的相關案例。