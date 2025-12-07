英國醫遭控性侵38名病患 最小受害者「不到13歲」

英國一名醫師被控性侵38名患者，受害者包含兒童。（示意圖，非當事人／pexels）





英國皇家檢控署（CPS）指出，38歲的醫師納撒尼爾（Nathaniel Spencer）被控在多家大型醫院工作期間，涉嫌性侵38名病患，受害者包含未成年兒童，目前納撒尼爾已被禁止在英國執業。

據《BBC》報導，納撒尼爾面臨44項刑事指控，其中包含15項性侵罪、12項涉及13歲以下兒童的性犯罪，另有17項性犯罪，犯案期間自2017年至2021年，都是他在擔任醫師期間對病患所為。

納撒尼爾預計在2026年1月20日首次出庭，CPS表示，本案為斯塔福德郡警方經過長時間且複雜調查後的結果，目前納撒尼爾已遭暫停英國醫療執照，並不得執業，直至法律程序完結。至於是否涉及多名兒童，CPS與警方均表示，無法透露更多細節。

廣告 廣告

據了解，納撒尼爾2017年8月至2020年8月期間在斯托克特倫特的皇家斯托克大學醫院（Royal Stoke University Hospital）任職、2020年8月至2021年4月於達德利羅素廳醫院（Russells Hall Hospital）服務，事件曝光後，2間醫院均已設立專線，供對自身醫療照護有疑慮或問題的民眾使用。目前全案持續調查中。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

趁意識不清伸狼爪！麻醉醫坐1年2月牢 再慘賠118萬

美國會議員候選人爆性侵未成年 本人喊：選民會給第二次機會

印尼男性侵身障女遭亂棒打死！遺體遭閹割拖行遊街

