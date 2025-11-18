英國重拳打擊黃牛！擬修法禁止二手票賣的比原價貴，平台吐槽政府「變相助長詐騙增加」

想參加心儀樂團演唱會、卻總是搶不到票？不少粉絲幾乎都有購買二手轉售票券的經歷，但愈是當紅的團體，這些有如稀世珍寶的門票，往往會被炒作到原票面售價數倍以上，讓歌迷粉絲荷包大失血，而真正受益者、經常都是擁有特殊管道的黃牛們。

綜合《衛報》與多個英媒報導，倫敦當局計劃本週宣布，將修法禁止「以牟利為目的」轉售現場活動門票，要兌現現任工黨政府選前的承諾，大力打擊黃牛氾濫和Viagogo、StubHub等票務平台。報導中提到，工黨政府原本在今年初的諮詢期間，一度考慮放寬管制標準，允許轉售票券可以用「高於原價30%」的價格出售。根據《衛報》了解，最終討論的決議是，採取相對嚴格的標準，禁止以高於其原始購買票面金額的價格，將活動票券轉售他人獲利，希望以此手段杜絕黃牛介入娛樂產業。

有趣的是，支持這項政策的不只有廣大的歌迷粉絲，還有身為表演方的藝人團體們，包含電台司令（Radiohead）、Dua Lipa和酷玩樂隊（Coldplay）等，先後向首相施凱爾（Sir Keir Starmer）發出公開請願信，要求履行工黨的競選承諾、制止「惡毒」黃牛繼續傷害娛樂產業。

根據新計畫設計，任何銷售門票的人，將被禁止向第三方收取、高於原先支付的購買價格。至於協助媒合的二級平台，仍將被「有限度允許」在原始價格之上，收取一定比例附加費用。但這些額外費用，也將依法受到限制，確保它們不會被人為誇大，從而抵消因立法而損失的利潤。但目前平台服務費的具體上限，還無法確定。

有關二手票券被惡意加價炒作，近期最明顯的案例，莫過於睽違多年復出的綠洲樂團（Oasis）巡演，吸引大量的專業門票「交易者」（黃牛）加入囤票，並利用市場僧多粥少的局面，不斷炒高演唱會門票售價。

知名跨國轉售票平台上，綠洲合唱團也是熱門選擇之一。（翻攝自官網）

《衛報》經調查發現，多達數百張綠洲合唱團的門票，是由專業「黃牛」出售，其中3名英國黃牛、成功將數十張Oasis演唱會門票，以總價2.6萬英鎊（約新臺幣106.7萬元）價格掛牌出售。另外在StubHub票務平台，也發現一家註冊在塞浦路斯的公司，一口氣刊登1596張演唱會門票出售的消息。

而英國消費者組織Which?日前發布新的調查細節，揭露黃牛在二手票平台上，濫用市場機制、收取驚人天價案例：

Oasis門票：在StubHub上標價3498.85英鎊、Viagogo上標價4442英鎊（約新臺幣18.2萬元）。

酷玩樂隊門票：StubHub上發現標價814.52英鎊（約新臺幣3.34萬元）。

最極端案例：一張倫敦All Points East音樂節門票，在Viagogo平台標價，竟高達 11萬4666英鎊（約新臺幣470.7萬元）。

這類低本的暴利，預估每一年讓普通消費者，為此被迫多付出1.45億英鎊（約新臺幣59.5億元）。

大批喜愛南韓知名男團BTS粉絲排隊等待進入演唱會現場。（美聯社）

立意良善的政策，實際真的做得到嗎？

雖然單從這個新提案的規劃，似乎是保護歌迷粉絲們不受黃牛荼毒，但是在當前網路和社群高度發展的現在，英國立法禁止、黃牛依然可以透過「特別管道」囤積票券，轉往海外無限制國家販售，而搶不過黃牛、還是無票可買的粉絲，依然得前往平台跨國購買，或是轉往私人社團洽詢，大幅增加潛在詐騙的可能性。

事實上，打從英國工黨政府決定拉緊限制標準後，許多票務平台就啟動官方遊說機制，希望倫敦可以重新考慮，因為過度嚴苛的限制，只會讓需求轉入非法市場內，讓黑市更加繁榮興盛。

兩大平台之一的Viagogo就警告，從其他國家的案例顯示，政府強制設定價格上限，反倒會讓歌迷粉絲更失望，像是在愛爾蘭和澳洲等國，購買二手票券的欺詐率，比現在的英國高出近四倍之多，都是因為設定轉售價格上限，將有需求的消費者推向不受監管的私人社團或網站。

