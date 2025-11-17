英國重要文化遺址竟准中國設安檢站 英議員批決策極其荒謬

中國準備在英國倫敦塔附近的皇家鑄幣苑舊址興建新大使館計畫正因引發國安風險而懸而未決，如今又爆出新爭議。英國《每日郵報》(Dailymail )報導，中國國家安全部門將被允許在一座英國文化遺產地對入內參觀遊客進行「機場式」的安全檢查，而同意此舉的理由是該遺址位於中國大使館預定範圍。此舉立刻引發國會議員批評是「極其荒謬的妥協」。

英國《星期日郵報》披露，這處古蹟是西元1350年英王愛德華三世(King Edward III)捐給倫敦市的「聖瑪麗格雷斯修道院」(St Mary Graces)遺址，但中國卻準備將對進入參觀這座英國古蹟的遊客進行包括護照在內類似機場安檢的檢查。

報導指出，這項「鋼鐵防線」措施獲得英國外交部與內政部官員的批准，原因是該遺址位於北京準備興建的「超級大使館」的範圍之內。

中國超級使館計畫最終決定前再掀波

中國於2018年以2.55億英鎊購入位於倫敦塔附近皇家鑄幣苑(Royal Mint Court)舊址，準備興建新的大使館。該預定建築面積達2萬平方公尺，相當48座標準籃球場，若計劃獲准，將成為歐洲最大的使館。

不過這個興建計畫正引發對英國國家安全風險的質疑，無論其地點、規模與設計，尤其是地點還鄰近倫敦金融城各大金融機構的光纖通訊電纜，引發國家安全疑慮，該申請案受到高度關注，至今已經兩度延後批准。

對於准許中國國安人員在文化遺址上設置安檢站的決策，「對中政策跨國議會聯盟」(IPAC)執行主任裴倫德(Luke de Pulford)表示：「從法律上來說，愛德華三世的創建之物將落在中國境內，而任何批評中國政權的人前往參觀都可能不安全。」

英國政府挨批對中採取卑劣可悲態度

此外，前保守黨黨魁、英國下議院議員史密斯(Iain Duncan Smith)表示：「這又一次顯示工黨政府屈服於中國的賄賂、勒索與霸凌。」史密斯批評：「這是極其荒謬的妥協，暴露出這個曾經自豪的國家如今對中國所採取的卑劣而可悲的態度。」

由於有關大使館興建的最終決定將於12月10日公布，在此敏感時刻，中國在大使館預定地的做法再度引發高度爭議。

去年工黨大選勝出後，北京重新啟動這項計畫的流程。主席習近平在今年 1 月英國財政大臣里夫斯(Rachel Reeves)訪問中國討論貿易協議時，甚至親自向她提及該使館案。不過當時里夫斯訪中也被批評為了填補政府300億英鎊的財政缺口，急於與中國做交易，犧牲國家安全。