英國鐵道專刊專文報導 百年林鐵展新貌

阿里山林業鐵路近期再度登上國際鐵道舞台，榮獲英國專業窄軌鐵道雜誌《Narrow Gauge World》今年十月號專文報導，標題為「阿里山林業鐵路推出新一代高階列車組」（Alishan launches upmarket train set）。報導完整介紹最新世代列車「森里號 EVI」之設計理念、技術特色與文化象徵，提升臺灣山岳林鐵在全球窄軌鐵道界之能見度與國際關注。

英國鐵道專刊《Narrow Gauge World》長期聚焦全球窄軌鐵道與保存運動，是英國及歐洲最具權威性與影響力的鐵道刊物之一，該雜誌擁有遍布世界之鐵道專業讀者與愛好者，內容涵蓋鐵道文化、發展歷程、車輛技術、車站建築與保存活化等議題，並以深入報導與精準分析見長，被視為國際窄軌鐵道領域之重要指標刊物。無獨有偶，英國姊妹鐵道威爾普蘭菲爾鐵路（Welshpool & Llanfair Light Railway）所出版的《The Llanfair Railway Journal》亦於今年十月號〈Related Railways〉刊登阿里山林鐵專文。報導指出，阿里山林鐵與W&LLR自締結姊妹鐵道以來，雙方持續進行文化交流、志工培訓與技術合作。文中除介紹「森里號」的測試與建造細節外，並說明EVI 之設計精神象徵「森林發展、觀光轉型與人與自然的和諧共生」。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處表示，感謝英國窄軌鐵道界長期對阿里山林鐵之支持與報導。自與威爾斯締結姊妹鐵道以來，雙方持續交流保存經驗與文化理念，形成跨越山海的鐵道友誼。此次「森里號」同時登上兩本英國專業鐵道刊物，不僅是阿里山林鐵於國際窄軌鐵道領域再度亮相，更讓世界看見臺灣兼顧文化保存與技術創新之平衡與成果。