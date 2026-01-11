英國開發新型飛彈軍援烏克蘭 強調抗電磁干擾能力
（中央社記者陳韻聿倫敦11日專電）英國擬開發射程超過500公里的陸基戰術彈道飛彈，協助烏克蘭反制俄羅斯侵略。相關計畫名為「夜幕低垂」（Project Nightfall），預計3月與得標業者簽約、進入執行階段。
英國國防部資訊顯示，新款援烏飛彈射程需超過500公里，且設計必須考量在承受「重度電磁干擾」的高風險環境中作戰的需求。
此外，飛彈必須能從不同陸地載具發射，且不僅能在短時間內快速連續發射多枚，也可在幾分鐘內迅速撤離，以利烏克蘭武裝部隊搶在敵方有機會反應前，疾速有效打擊俄方軍事目標。
新款飛彈將攜載重量約200公斤、旨在擴大強力破壞範圍的高爆破常規彈頭，同時價格將控制在每一枚飛彈不超過80萬英鎊（近新台幣3400萬元），每月生產10套作戰系統。
英國國防部的資料指出，藉由「夜幕低垂」計畫，烏克蘭將取得高成本效益、性能強大的長程打擊武器。
主責戰備與國防工業的英國國防副大臣波拉德（Luke Pollard）11日表示，英國在2026年將繼續與烏克蘭並肩齊力面對挑戰，包括提供軍備支援防衛作戰、同時為達成和平努力。
按規劃，「夜幕低垂」將由3個業者團隊執行，他們必須在12個月內完成設計、開發並交付首批3枚飛彈，以進行試射驗證。飛彈設計須考量短時間內在英國擴大生產的可行性，並講求先快速產出原型，接續則以「螺旋發展」模式逐步提升性能。
英國國防部指出，除了支援烏克蘭，「夜幕低垂」也將為英國武裝部隊未來發展長程打擊能力提供實務參考依據。（編輯：張芷瑄）1150112
