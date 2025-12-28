英國開發「癌症疫苗」！10年內有望問世 一針防肺癌、乳癌

英國研究團隊正在研發抗癌疫苗，預計10年內問世。（示意圖／Pexels）

根據《每日星報》與《鏡報》等英國媒體報導，英國研究團隊正加速研發一種具預防效果的抗癌疫苗，有望在未來10年內問世。其中一項針對肺癌的疫苗計畫，預計將於明年進入臨床試驗階段。這項潛力十足的科學突破，可能徹底改變現代醫療對癌症的應對方式。

這項研究由牛津大學（Oxford University）醫學團隊主導，並獲得英國國家醫療服務體系（NHS）、英國癌症研究中心、西班牙CRIS癌症基金會及多家國際藥廠支持。研發團隊表示，最終目標是整合各類型的癌症疫苗，推出一款可預防多種主要癌症的單一疫苗，未來可透過NHS系統免費提供接種。

研究人員指出，這項疫苗未來每年有望拯救全球多達360萬條性命，進一步減少肺癌、乳癌、卵巢癌與腸癌等高致死率癌症的發病率，並可能延長整體人類壽命。此外，醫療資源若能因癌症負擔減輕而釋出，將可投入於其他嚴重疾病的防治，如癡呆症與心臟病。

牛津大學臨床科學家暨實驗腫瘤學教授布拉格登（Sarah Blagden）在紀錄片《癌症偵探：尋找治癒方法》中提及，團隊正在推進一項變革性的癌症疫苗計畫。她強調，與傳統將癌症視為需治療的疾病不同，這項疫苗的設計核心在於「預防」，如同我們今日接種疫苗以防範麻疹、百日咳等傳染病一樣。

布拉格登進一步解釋，肺癌等癌症的形成通常需10年以上的時間，在此之前會歷經所謂「癌前病變」的階段，也就是細胞開始轉化為癌細胞的初期變化。該疫苗的研發目標，正是誘導免疫系統在此階段即清除這些變異細胞，達成從源頭預防癌症發生的效果。

