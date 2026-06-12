英國防大臣宣布請辭 5月以來第2名重量級內閣出走

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英國國防大臣希利11日在公開的辭職信中指出，攸關英國未來10年國防經費的國防投資計畫，撥款金額卻遠不足以因應目前國際威脅下的國防需求，將降低英國戰備水準，讓國家處於不安全的局面。希利批評，面對國際與軍方要求將國防開支調升至國內生產毛額GDP3%的呼聲，施凱爾卻不願意投入防衛資源，財政部也拒絕配合。

1997年加入工黨的希利，2020年在施凱爾當選當時在野的工黨黨魁後不久，就出任影子國防大臣，長期規劃英國的防務藍圖。2024年隨著工黨贏得大選，施凱爾組閣出任首相，正式接掌國防部的希利，隨即展現出對烏克蘭的堅決支持，以及對抗俄羅斯威脅的鐵腕作風。

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英國國防大臣希利2025年曾公開喊話：「我對俄羅斯與蒲廷的訊息是，我們看見你們，我們知道你們在做什麼。如果俄國間諜船Yantar本週南下，我們已經做好準備。」

在希利宣布請辭後，負責武裝部隊事務大臣卡恩斯也隨後跟進。施凱爾政府已經任命內政副大臣賈維斯接任國防大臣。而在防務事務和希利立場相近的北約秘書長呂特，被問到希利辭職的消息時，也坦言在地緣政治的威脅下，各國政府都面臨財政支出的資源拉鋸戰。

北約秘書長呂特表示，「歸根究柢，每個政府最核心的職責是確保國家安全，同時維持強大的經濟。這兩者正是嚇阻與防衛的兩大支柱，強大的經濟是用來支撐國家、創造就業並照顧人民，同時也必須盡可能確保國家安全。」

5月份衛生大臣斯特里廷因為對施凱爾領導能力失去信心而請辭，如今希利又因為不滿國防預算而去職。接連失去重量級閣員，重創施凱爾政府的威信，也讓下週登場的關鍵國會補選，成為對施凱爾執政地位的嚴峻考驗。

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