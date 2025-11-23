英國預料將批准中國「超級使館」計劃

擬建於皇家鑄幣廠原址的中國駐英國新大使館將成為歐洲最大的大使館。 [Bloomberg via Getty Images]

英國政府預料將批准中國在倫敦市中心建立新的「超級使館」的申請決定。

最終決定尚未正式做出，但據了解，部長們從情報機構獲得的建議已為這項備受爭議的計劃掃清了障礙。

《泰晤士報》率先報道了這一預期中的「綠燈」消息，這將成為日益增長的公共辯論中的最新案例，討論與北京保持密切關係是否明智。

該規劃申請的批准或否決權掌握在英國住房大臣史蒂夫·里德（Steve Reed）手中——這被稱為一項「準司法決定」。

但鑑於這項決定的敏感性，政府諮詢了包括軍情五處（MI5）和軍情六處（MI6）在內的許多其他機構。

該決定已被多次推遲，上個月政府將審批該申請的最後期限推遲至12月10日。

中國駐英新大使館的選址位於前皇家鑄幣廠（Royal Mint Court），該地靠近倫敦金融城，該區有承載大量高度敏感數據的光纖電纜，引發了可能造成間諜風險的擔憂。

這座佔地2萬平方米的大使館將成為歐洲同類建築中規模最大的建築。

有人認為，與在倫敦各地設立多個地點相比，單一地點的大使館可能更容易管理。英國政府也意識到，拒絕中國長期以來對新建大使館的訴求可能會損害兩國的外交關係。

然而，保守黨影子外交大臣普麗蒂·帕特爾（Priti Patel）警告，批准該大使館將使英國陷入風險，並指責首相施紀賢「絕望且毫無原則」。

中國駐英大使館此前曾表示，新建的綜合設施將促進中英之間「互利合作」，官員並主張對該地點的反對理由並不合理。

自去年大選勝出以來，工黨一直致力於緩和英國與北京的關係。

英國財政大臣雷切爾·里夫斯（Rachel Reeves）、商業大臣彼得·凱爾（Peter Kyle），以及外交部高級官員奧利·羅賓斯（Olly Robbins）爵士，都已先後訪問中國。

預計首相施紀賢也將訪問中國，最快可能在明年初。

當被問及是否有可能前往時，他此前在前往南非約翰內斯堡參加20國集團峰會途中告訴記者，目前尚未確認任何訪問。

他表示，政府對華政策「與我們一貫的做法相同，即在力所能及的範圍內合作，在必須挑戰的範圍內提出質疑，尤其是在國家安全問題上」。

批評者認為，政府對他們所視為北京帶來的威脅態度不夠強硬，並主張英國在與中國的關係上應更加謹慎。

普麗蒂·帕特爾女爵士表示：「令人難以置信的是，施紀賢竟在涉嫌中國間諜的案件在他任內崩潰後僅數月，就將飛往北京。」

她補充說：「施紀賢如此軟弱，我們的經濟又如此不穩定，以至於工黨覺得必須抓住一切機會向中國卑躬屈膝，全然不顧國家利益。」

自由民主黨領袖艾德·戴維（Ed Davey）爵士則表示，批准該大使館計劃將是「錯誤的決定」。

他說：「想想所有來到我們國家、為了逃避中國壓迫的香港人，如今政府卻允許它進來。」

今年9月，一起涉及兩名男子（其中一人是前議會研究員）的案件在爭議聲中宣佈撤銷，他們兩人被指控為中國從事間諜活動。兩人均否認有任何不當行為。

檢察官表示，該案件之所以被撤銷，是因為他們無法從政府獲得將中國視為國家安全威脅的證據。

然而，部長們堅稱對案件的告吹感到沮喪，並將責任歸咎於前保守黨政府的立場，以及過時的國家安全立法。

本週稍早，軍情五處（MI5）向國會議員與上議院議員發出警告，提醒他們面臨來自中國國家間諜活動的重大風險。

警告指出，代表中國國家安全部行事的個人，正在「領英」（LinkedIn）等平台上假扮「獵頭」，並以此鎖定在英國政治領域工作的人員，以獲取內部資訊。

中國方面則否認間諜指控，稱其為「純屬捏造」。