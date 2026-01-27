英國首相施凱爾將啟程訪中 與北京修復關係

（中央社台北27日電）路透社報導，英國首相施凱爾將於當地時間27日飛往中國，展開英國領導人8年來首次訪中行程，盼藉此修補與中國的關係，並降低對美國的依賴。英國長期作為美國最親密的盟友，但近期兩國因格陵蘭風波而關係緊張。

路透社今日報導，施凱爾（Keir Starmer）此行為期3天，隨行者包括數十名企業高層及兩名部長，行程將先在北京與中國國家主席習近平會晤，隨後轉往上海，再短暫訪問日本。

報導指出，此行正值美國總統川普揚言購買格陵蘭、引發盟友不安之際，讓中國有機會拉攏另一名美國盟友。

本月稍早，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中期間，兩國已達成關於互降電動車與芥花籽油關稅的協議。川普則揚言，如果加拿大與中國達成貿易協議，所有進入美國的加國商品將立即面臨100%關稅。

倫敦國王學院中國研究教授布朗（Kerry Brown）指出，施凱爾此行重點之一將在於「雙方如何看待美國及川普目前的行為與政策姿態」。他表示，當前局勢的一大弔詭之處在於，在人工智慧、公共衛生與環境等部分全球議題上，倫敦與北京的立場，可能反而比與華府更為接近。

自2024年當選以來，施凱爾已將重啟對中關係列為施政重點之一。先前在歷屆英國政府任內，英中關係因多項爭議而惡化，包括北京強力打壓英國前殖民地香港的民主抗爭，以及多起涉及間諜活動與網路攻擊的指控。

截至2025年年中的12個月內，中國是英國第4大貿易夥伴，貿易總額約1000億英鎊（約新台幣4.3兆元）。

報導引述倫敦智庫「中國戰略風險研究所」（China Strategic Risks Institute）政策主任古德曼（Sam Goodman）表示，英國試圖改善與北京關係，但實際獲得的經濟利益有限。

古德曼指出，中國在英國的外國直接投資僅占整體0.2%，美國則約占1/3；英國在中國的商品與服務市占率在去年還出現下滑。他質疑，「英國政府在對中議題上投入大量且密集的互動，而這趟訪問真正的目的是什麼？是否有具體成果，能真正帶動英國經濟出現實質成長？」

英國政府日前批准中國在倫敦市中心興建具爭議性的大型使館計畫後，施凱爾展開訪中之行。此前一些政界人士反對該計劃，認為新大使館將使中國更容易進行間諜活動。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150127